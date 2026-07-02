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Studiu Deloitte: Condiţiile de piaţă şi nivelul de pregătire decid momentul tranzacţiilor private

A.M.
Piaţa de Capital / 2 iulie, 11:54

Studiu Deloitte: Condiţiile de piaţă şi nivelul de pregătire decid momentul tranzacţiilor private

Contextul pieţei şi gradul de pregătire internă pentru procesul de vânzare reprezintă principalii factori economici care determină companiile private să iniţieze tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

O pondere de 50% dintre liderii firmelor private care anticipează un transfer al afacerii indică dinamica pieţei drept factor de decizie, în timp ce 43% evidenţiază nivelul de pregătire al organizaţiei pentru vânzare ca element decisiv în stabilirea calendarului tranzacţiei, transmite aceeaşi sursă.

Asigurarea continuităţii afacerii constituie cel mai frecvent motiv pentru iniţierea unui exit, cu un procent de 40%, devansând obţinerea de lichidităţi pentru companie sau pentru proprietari, informează sursa citată.

Dorinţa de a atrage un partener nou pentru accelerarea dezvoltării reprezintă opţiunea a 45% dintre respondenţi, în timp ce 37% menţionează un investitor financiar capabil să susţină extinderea businessului, potrivit aceleiaşi surse.

Un procent de 57% dintre liderii intervievaţi arată că tranzacţia se va produce în maximum trei ani, indică analiza.

Pregătirea pentru procesul de due diligence necesită asistenţă de specialitate, în condiţiile în care 80% dintre companiile care planifică vânzarea în următoarele 12 luni colaborează deja cu consultanţi externi, notează sursa menţionată.

Impozitul pe câştigurile de capital şi taxele de transfer constituie preocupări majore pentru peste 80% dintre manageri, conform datelor centralizate.

„Studiul Deloitte arată că momentul în care o companie iniţiază un proces de vânzare este determinat aproape în egală măsură de factori externi şi interni, adică de contextul de piaţă şi de nivelul de pregătire a companiei, iar această situaţie se reflectă în mare măsură şi pe piaţa din România. Observăm un interes crescut pentru tranzacţii şi o competiţie mai intensă pentru active de calitate, iar companiile care îşi accelerează pregătirea internă şi îşi aliniază strategia cu dinamica pieţei vor avea un avantaj clar în atragerea investitorilor şi maximizarea valorii tranzacţiilor. Piaţa de M&A din România este cea mai dinamică din regiunea Europei Centrale şi de Est şi oferă unele dintre cele mai atractive oportunităţi de investiţii atât pentru investitorii strategici, cât şi pentru fondurile de investiţii. În 2025, fondurile de private equity şi venture capital au alocat pe piaţa locală peste 500 de milioane de euro - un nivel record - şi mă aştept ca, în anii următori, să vedem volume de investiţii şi mai mari”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Studiul relevă menţinerea fondatorilor în structurile executive, jumătate dintre lideri exprimând intenţia proprietarilor de a rămâne membri în echipa de conducere după vânzare, informează sursa citată.

Structura veniturilor din tranzacţie va fi una mixtă pentru 43% dintre cazuri, prin combinarea plăţii în numerar cu mecanisme de tip earn-out, transmite aceeaşi sursă.

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