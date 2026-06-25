Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu Travex: Cererea mondială de aur migrează dinspre bijuterii către investiţii

A.M.
Piaţa de Capital / 25 iunie, 15:16

Studiu Travex: Cererea mondială de aur migrează dinspre bijuterii către investiţii

Aurul de investiţii este pe cale să devină cea mai importantă componentă a cererii globale de metal preţios în cursul anului 2026, depăşind categoria bijuteriilor, conform unui comunicat de presă transmis Travex, remis redacţiei.

Datele centralizate de companiile Metals Focus şi World Gold Council indică o modificare structurală a pieţei, determinată de cotaţiile record şi de dorinţa de protecţie împotriva inflaţiei, potrivit sursei citate.

În primul trimestru din 2026, cererea globală pentru lingouri şi monede a urcat la 474 de tone, valoare care reprezintă o creştere de 42% faţă de perioada similară a anului trecut. În acelaşi interval, consumul de bijuterii a înregistrat o scădere de 23%, se mai arată în comunicatul de presă.

Această tendinţă se manifestă şi pe piaţa din România, conform unui studiu realizat de Wisemetry Research. Analiza arată că 20% dintre românii care economisesc aleg aurul de investiţii ca mijloc de protecţie financiară, în timp ce doar 7% mai asociază bijuteriile cu această funcţie, potrivit sursei citate.

„Datele arată o schimbare în modul în care oamenii gândesc despre aur. El nu mai este văzut doar ca bijuterie, cadou sau bun de familie, ci tot mai mult ca activ de protecţie”, declară Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România, se mai arată în comunicatul de presă.

Preţul bijuteriilor include manopera, designul şi marjele comerciale, costuri care nu se recuperează integral la revânzare. Aurul de investiţii are o puritate standardizată şi urmează direct cotaţiile bursiere internaţionale, potrivit sursei menţionate.

„Cel mai important aspect este că oamenii încep să facă distincţia între aur ca obiect decorativ şi aur ca activ financiar”, adaugă Victor Dima, se mai arată în comunicatul de presă.

Studiul local evidenţiază că 86% dintre românii care pun bani deoparte urmăresc siguranţa pentru situaţii neprevăzute. În privinţa deţinerilor actuale, 14% dintre respondenţi declară că au bijuterii, 8% deţin aur fizic de investiţii, iar 5% au plasamente în ETF-uri pe aur, potrivit comunicatului de presă.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 16:20)

    S-au pârlit unii care au luat la peste 5000 $ uncia......

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 16:58)

      S-a pirlit cine a vindut in pierdere.

      Cine are rabdare, in 10 ani isi poate dubla investitia. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 25 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

25 iunie
Ediţia din 25.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2317
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6035
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6737
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0710
Gram de aur (XAU)Gram de aur590.7325

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb