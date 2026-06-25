Studiu Travex: Cererea mondială de aur migrează dinspre bijuterii către investiţii

Aurul de investiţii este pe cale să devină cea mai importantă componentă a cererii globale de metal preţios în cursul anului 2026, depăşind categoria bijuteriilor, conform unui comunicat de presă transmis Travex, remis redacţiei.

Datele centralizate de companiile Metals Focus şi World Gold Council indică o modificare structurală a pieţei, determinată de cotaţiile record şi de dorinţa de protecţie împotriva inflaţiei, potrivit sursei citate.

În primul trimestru din 2026, cererea globală pentru lingouri şi monede a urcat la 474 de tone, valoare care reprezintă o creştere de 42% faţă de perioada similară a anului trecut. În acelaşi interval, consumul de bijuterii a înregistrat o scădere de 23%, se mai arată în comunicatul de presă.

Această tendinţă se manifestă şi pe piaţa din România, conform unui studiu realizat de Wisemetry Research. Analiza arată că 20% dintre românii care economisesc aleg aurul de investiţii ca mijloc de protecţie financiară, în timp ce doar 7% mai asociază bijuteriile cu această funcţie, potrivit sursei citate.

„Datele arată o schimbare în modul în care oamenii gândesc despre aur. El nu mai este văzut doar ca bijuterie, cadou sau bun de familie, ci tot mai mult ca activ de protecţie”, declară Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România, se mai arată în comunicatul de presă.

Preţul bijuteriilor include manopera, designul şi marjele comerciale, costuri care nu se recuperează integral la revânzare. Aurul de investiţii are o puritate standardizată şi urmează direct cotaţiile bursiere internaţionale, potrivit sursei menţionate.

„Cel mai important aspect este că oamenii încep să facă distincţia între aur ca obiect decorativ şi aur ca activ financiar”, adaugă Victor Dima, se mai arată în comunicatul de presă.

Studiul local evidenţiază că 86% dintre românii care pun bani deoparte urmăresc siguranţa pentru situaţii neprevăzute. În privinţa deţinerilor actuale, 14% dintre respondenţi declară că au bijuterii, 8% deţin aur fizic de investiţii, iar 5% au plasamente în ETF-uri pe aur, potrivit comunicatului de presă.