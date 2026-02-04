SUA desfăşoară tancuri Abrams pentru antrenamentele comune din poligonul Smârdan

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, precizează printr-un comunicat de presă că Armata SUA desfăşoară tehnică militară în cadrul participării la antrenamentele comune cu Armata Română din poligonul Smârdan, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, contingentul de forţe desfăşurate de Armata SUA pentru antrenament în perioada 29 ianuarie-4 februarie include atât Regimentul 16 Infanterie şi tehnica de luptă aferentă acestuia, cât şi cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams.

Regimentul 16 Infanterie, cu experienţă recentă în Poligonul Novo Selo din Bulgaria, a adus capabilităţi avansate şi a participat la activităţi comune de instruire, inclusiv exerciţii tactice la nivel de companie (STX) şi trageri combinate cu muniţie reală, desfăşurate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, mai precizează sursa.

Michael Dickinson, Charge d'Affaires al SUA, a declarat că „sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure.”

Exerciţiile au avut scopul de a creşte interoperabilitatea, de a îmbunătăţi capabilităţile militare şi de a consolida cooperarea între armatele americană şi cea a ţării noastre.

Această rotaţie subliniază angajamentul continuu al Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi sprijinul permanent pentru aliaţii NATO, demonstrând implicarea în menţinerea securităţii şi stabilităţii regionale, transmite sursa citată.