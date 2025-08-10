SUA: Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâşiei Gaza

Statele Unite au afirmat în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” în privinţa Fâşiei Gaza, susţinând noul plan israelian de a ocupa integral enclava şi de a elimina gruparea Hamas, transmite EFE.

Reprezentanta SUA, Dorothy Shea, a declarat că Washingtonul sprijină dreptul Israelului de a se apăra împotriva terorismului Hamas şi de a lua măsurile pe care le consideră adecvate pentru securitatea sa. Ea a calificat reuniunea, convocată de state europene, drept „contraproductivă” şi a respins acuzaţiile potrivit cărora Israelul ar comite un genocid în Gaza, numindu-le „categoric false”.

Shea a subliniat că decizia Israelului de a-şi intensifica ofensiva vine după „luni de intransigenţă” din partea Hamas, acuzând totodată unii membri ai Consiliului de Securitate că „răspândesc minciuni” despre acţiunile Israelului.

În paralel, premierul Benjamin Netanyahu a declarat la Ierusalim că ocuparea oraşului Gaza este esenţială pentru a „termina treaba” în războiul împotriva Hamas. Potrivit lui, Israelul controlează deja 70-75% din teritoriul enclavei, dar trebuie să cucerească „două fortăreţe” rămase - oraşul Gaza şi taberele din centrul regiunii.

Netanyahu a enumerat obiectivele planului aprobat: dezarmarea Hamas, eliberarea tuturor ostaticilor, demilitarizarea Fâşiei Gaza, menţinerea unui control israelian de securitate şi instalarea unei administraţii civile paşnice, non-israeliene.

„Israelul va câştiga războiul în Gaza, cu sau fără sprijinul altor ţări”, a conchis liderul israelian.