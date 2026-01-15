Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TaxEU Forum Bucureşti 2026 va avea loc pe 6 februarie

Miscellanea / 15 ianuarie, 17:32

TaxEU Forum Bucureşti 2026 va avea loc pe 6 februarie

Cu o tradiţie de 20 de ani, TaxEU Forum Bucureşti, cel mai mare eveniment de fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediţie a seminarelor specializate, susţinute de companii renumite de consultanţă. Pe 6 februarie, cele 8 seminare practice care se vor desfăşura la Hotel JW Marriott din Bucureşti vor analiza în profunzime schimbările legislative apărute în sfera fiscală şi impactul acestora asupra companiilor.

Prin speţe actuale, studii de caz şi exemple concrete, seminarele vin în sprijinul profesioniştilor din domeniul taxelor cu răspunsurile de care aceştia au nevoie pentru a naviga noul cadru fiscal la început de 2026. Participanţii vor descoperi astfel bune practici care facilitează adaptarea companiilor la noile cerinţe şi măsuri fiscale şi vor avea ocazia să clarifice aspectele esenţiale pentru conformarea în 2026.

Seminarele specializate se vor desfăşura în paralel, în cea de-a doua zi a evenimentului şi reprezintă un prilej ideal pentru a intra în contact direct cu specialişti fiscali cu experienţă vastă.

Prima zi a evenimentului, 5 februarie, este dedicată conferinţei care va reuni liderii în fiscalitatea românească în 4 sesiuni de conţinut complex, unde vor fi abordate cele mai actuale problematici din domeniu, urmărind efectele generate de noile reglementări.

Pentru mai multe detalii privind înscrierile, agenda şi vorbitorii seminarelor TaxEU Forum Bucureşti 2026, vă invităm să vizitaţi site-ul www.taxeu.ro/bucuresti şi să urmăriţi paginile oficiale de Facebook şi LinkedIn ale evenimentului. Atât conferinţa, cât şi seminarele specializate se vor desfăşura exclusiv "în persoană”, la Hotel JW Marriott din Bucureşti, iar participarea este posibilă doar cu prezenţa fizică.

15 ianuarie

15 ianuarie
