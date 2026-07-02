The Guardian: Relaţiile diplomatice dintre China şi Japonia înregistrează noi dispute economice şi militare

Evoluţia relaţiilor bilaterale dintre Beijing şi Tokyo indică o intensificare a disputelor politice în cursul acestei săptămâni, pe fondul aplicării unor măsuri restrictive bilaterale, transmite publicaţia The Guardian.

Guvernul de la Beijing a impus controale noi la export pentru 40 de companii japoneze specializate în componente cu dublă utilizare, civilă şi militară, în timp ce Tokyo a semnalat prezenţa unor bombardiere chineze şi ruseşti în proximitatea spaţiului său aerian, informează aceeaşi sursă.

Divergenţele politice s-au accentuat după declaraţiile liderului executiv de la Tokyo privind posibila activare a unităţilor de autoapărare în cazul unui conflict armat în Strâmtoarea Taiwan, notează ziarul menţionat.

„O agresiune asupra Taiwanului poate declanşa mobilizarea structurilor defensive naţionale dacă situaţia reprezintă o ameninţare existenţială pentru Japonia”, a indicat premierul Sanae Takaichi, potrivit publicaţiei.

Ca reacţie la această poziţie, China a instituit sancţiuni economice, a suspendat o serie de reuniuni guvernamentale şi a impus limitări la exportul de pământuri rare, transmite The Guardian.

„Japonia urmăreşte cu nesăbuinţă o nouă direcţie militaristă în regiune”, au transmis oficialii Ministerului Afacerilor Externe de la Beijing, conform sursei menţionate.

Bugetul defensiv al Japoniei a crescut cu 9,4% în acest an, ajungând la valoarea de 58 de miliarde de dolari, ca parte a strategiei de atingere a unui prag de 2% din Produsul Intern Brut, informează publicaţia.

Alocările reflectă o reevaluare a contextului regional de securitate, în condiţiile în care bugetul militar oficial al Chinei se ridică la 275 de miliarde de dolari, notează ziarul.

Schimburile comerciale dintre cele două economii asiatice au atins valoarea de 322 de miliarde de dolari în cursul anului trecut, menţinându-se pe un trend ascendent în primele cinci luni din acest an, fapt care limitează o escaladare radicală a conflictului, transmite sursa citată.