The Telegraph: SUA nu trebuie să facă concesii privind teritoriul Ucrainei fără acordul Kievului

Publicaţia The Telegraph subliniază că, în cazul în care întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, discuţiile trebuie să se bazeze pe un principiu esenţial: Statele Unite nu trebuie să facă niciun fel de concesii privind teritoriul şi suveranitatea Ucrainei fără acordul prealabil al Kievului.

Potrivit publicaţiei, încercările premature de a grăbi încheierea războiului şi de a pune presiune pe Ucraina pentru a accepta concesii s-au dovedit a fi greşeli majore. Este însă un semn bun că Trump pare să fi înţeles, chiar dacă cu întârziere, că principalul obstacol în calea păcii este Vladimir Putin.

The Telegraph îi atribuie lui Trump meritul de a fi adoptat măsuri menite să afecteze economia de război a Rusiei, precum desemnarea Moscovei drept „ameninţare extraordinară” pentru SUA şi sancţionarea Indiei pentru cumpărarea de petrol rusesc, ceea ce demonstrează o intenţie clară de a exercita presiuni asupra Kremlinului.

Totuşi, presa britanică avertizează că aceste presiuni trebuie menţinute şi că Trump nu trebuie să cedeze tentaţiei unor compromisuri care ar accelera pacea, dar în detrimentul Ucrainei. Putin ar putea interpreta uzura conflictului ca pe un avantaj sau ar putea încerca să profite de o poziţie defensivă a armatei ucrainene pentru a obţine concesii.

Limita de netrecut este ca SUA să accepte impunerea unui acord care să fie favorabil Rusiei, dar inacceptabil pentru Ucraina. Deşi preţul războiului este imens, o pace nedreaptă ar fi mai gravă decât continuarea conflictului, concluzionează The Telegraph.