Top 10 sectoare care atrag investiţii străine directe

English Version

Fluxurile de investiţii străine directe (ISD) oferă o imagine a industriilor pe care investitorii globali le consideră ca având cel mai mare potenţial de creştere. În 2024, primele zece sectoare atractive pentru ISD au reprezentat un trilion de dolari în investiţii străine, potrivit visualcapitalist.com, care prezintă un clasament în domeniu, în baza datelor privind investiţiile greenfield din Raportul ISD 2025.

• Energia curată rămâne principalul sector care atrage ISD

Energia regenerabilă s-a aflat în fruntea tuturor sectoarelor, cu 270,1 miliarde de dolari în ISD, în 2024, reprezentând 27% din totalul global. Cu toate acestea, intrările în sectorul menţionat au scăzut cu 103 miliarde de dolari faţă de nivelul din 2023, proiectele eoliene înregistrând un declin de 33 de miliarde de dolari faţă de anul precedent.

Urmează comunicaţiile - al doilea sector ca mărime după intrările de ISD în 2024, cu 165,7 miliarde de dolari (16,6% din total), în creştere cu aproape 84% faţă de 2023. Centrele de date au fost principala atracţie în cadrul acestui sector, reprezentând 146,9 miliarde de dolari în ISD, potrivit sursei citate.

Între timp, investiţiile străine în semiconductori ocupă locul al treilea, cu 120,3 miliarde de dolari (12% din total), acestea crescând de peste două ori în 2024 faţă de 2023. Sectorul se remarcă prin faptul că proiectul mediu de ISD în semiconductori se ridică la o valoare de peste 823 de milioane de dolari.

Sectorul imobiliar, poziţionat pe locul al patrulea, a atras 92,2 miliarde de dolari ISD în peste 1.000 de proiecte, în creştere cu 9% faţă de anul precedent şi marcând cea mai mare cifră din 2018. Acest domeniu reprezintă 9,2% din totalul ISD atrase la nivel global în 2024.

Împreună cu energiile regenerabile, sectorul cărbunelui, petrolului şi gazelor face din energie cea mai mare arie generală pentru investiţii străine în 2024, proiectele legate de energie reprezentând aproximativ 36% din total. Cu toate acestea, investiţiile străine directe în cărbune, petrol şi gaze au scăzut cu aproximativ 15% în 2024 (locul al cincilea în clasament, cu un total de 89,1 miliarde de dolari). Urmează metalele (72,8 miliarde de dolari, 7,3% din total), transportul şi depozitarea (54,6 miliarde de dolari, 5,5% din total); componentele electronice (49,3 miliarde de dolari; 4,9% din total); software şi servicii IT (47,5 miliarde de dolari; 4,7% din total); OEM auto - componente produse de un fabricant care livrează aceste piese direct constructorului de automobile (38,7 miliarde de dolari; 3,9% din total).

Conform sursei citate, investiţiile străine în sectorul componentelor electronice au înregistrat cea mai mare scădere - de 55% faţă de 2023, atribuită în mare parte unui declin accentuat al investiţiilor în subsectorul bateriilor.

• Ce regiuni au atras cele mai multe ISD?

Regiunea Asia-Pacific a fost cel mai mare beneficiar de investiţii străine directe în 2024, reprezentând peste 393 de miliarde de dolari. India a fost principala destinaţie pentru ISD în regiune, cu peste 1.000 de proiecte care au atras aproximativ 108,6 miliarde de dolari.

Europa ocupă locul al doilea, cu aproximativ 311 miliarde de dolari, urmată de America de Nord, cu 268 de miliarde de dolari. Investiţiile străine în America de Nord au crescut cu 61,1% în 2024, doar sectorul semiconductorilor reprezentând 74,6 miliarde de dolari în fluxuri de ISD.