Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Top 10 sectoare care atrag investiţii străine directe

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 12 august

Top 10 sectoare care atrag investiţii străine directe

English Version

Fluxurile de investiţii străine directe (ISD) oferă o imagine a industriilor pe care investitorii globali le consideră ca având cel mai mare potenţial de creştere. În 2024, primele zece sectoare atractive pentru ISD au reprezentat un trilion de dolari în investiţii străine, potrivit visualcapitalist.com, care prezintă un clasament în domeniu, în baza datelor privind investiţiile greenfield din Raportul ISD 2025.

Energia curată rămâne principalul sector care atrage ISD

Energia regenerabilă s-a aflat în fruntea tuturor sectoarelor, cu 270,1 miliarde de dolari în ISD, în 2024, reprezentând 27% din totalul global. Cu toate acestea, intrările în sectorul menţionat au scăzut cu 103 miliarde de dolari faţă de nivelul din 2023, proiectele eoliene înregistrând un declin de 33 de miliarde de dolari faţă de anul precedent.

Urmează comunicaţiile - al doilea sector ca mărime după intrările de ISD în 2024, cu 165,7 miliarde de dolari (16,6% din total), în creştere cu aproape 84% faţă de 2023. Centrele de date au fost principala atracţie în cadrul acestui sector, reprezentând 146,9 miliarde de dolari în ISD, potrivit sursei citate.

Între timp, investiţiile străine în semiconductori ocupă locul al treilea, cu 120,3 miliarde de dolari (12% din total), acestea crescând de peste două ori în 2024 faţă de 2023. Sectorul se remarcă prin faptul că proiectul mediu de ISD în semiconductori se ridică la o valoare de peste 823 de milioane de dolari.

Sectorul imobiliar, poziţionat pe locul al patrulea, a atras 92,2 miliarde de dolari ISD în peste 1.000 de proiecte, în creştere cu 9% faţă de anul precedent şi marcând cea mai mare cifră din 2018. Acest domeniu reprezintă 9,2% din totalul ISD atrase la nivel global în 2024.

Împreună cu energiile regenerabile, sectorul cărbunelui, petrolului şi gazelor face din energie cea mai mare arie generală pentru investiţii străine în 2024, proiectele legate de energie reprezentând aproximativ 36% din total. Cu toate acestea, investiţiile străine directe în cărbune, petrol şi gaze au scăzut cu aproximativ 15% în 2024 (locul al cincilea în clasament, cu un total de 89,1 miliarde de dolari). Urmează metalele (72,8 miliarde de dolari, 7,3% din total), transportul şi depozitarea (54,6 miliarde de dolari, 5,5% din total); componentele electronice (49,3 miliarde de dolari; 4,9% din total); software şi servicii IT (47,5 miliarde de dolari; 4,7% din total); OEM auto - componente produse de un fabricant care livrează aceste piese direct constructorului de automobile (38,7 miliarde de dolari; 3,9% din total).

Conform sursei citate, investiţiile străine în sectorul componentelor electronice au înregistrat cea mai mare scădere - de 55% faţă de 2023, atribuită în mare parte unui declin accentuat al investiţiilor în subsectorul bateriilor.

Ce regiuni au atras cele mai multe ISD?

Regiunea Asia-Pacific a fost cel mai mare beneficiar de investiţii străine directe în 2024, reprezentând peste 393 de miliarde de dolari. India a fost principala destinaţie pentru ISD în regiune, cu peste 1.000 de proiecte care au atras aproximativ 108,6 miliarde de dolari.

Europa ocupă locul al doilea, cu aproximativ 311 miliarde de dolari, urmată de America de Nord, cu 268 de miliarde de dolari. Investiţiile străine în America de Nord au crescut cu 61,1% în 2024, doar sectorul semiconductorilor reprezentând 74,6 miliarde de dolari în fluxuri de ISD.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb