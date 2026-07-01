TradeVille: Darden Restaurants raportează rezultate mixte

Darden Restaurants Inc. din SUA a raportat rezultate în creştere pentru ultimul trimestru fiscal, însă performanţa a fost mixtă pe branduri. LongHorn a accelerat puternic (+9,5%), în timp ce Olive Garden şi Fine Dining au ratat aşteptările, iar veniturile au fost uşor sub consens, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

- Rezultate financiare trimestrul IV an fiscal 2026

Venituri: 3,72 miliarde dolari (+13,7% faţă de anul trecut, incluzând o săptămână suplimentară care a contribuit cu 7,6%), uşor sub estimări (3,73 miliarde dolari).

Profit net: 404,9 milioane dolari, de la 303,8 milioane dolari în anul anterior

Profit pe acţiune (EPS): 3,66 dolari (+23%), peste estimările de 3,63 dolari

Marja operaţională: 13,9%, de la 11,7% în anul anterior

Vânzări comparabile: +4,6%, peste media industriei

Dividend: Consiliul a majorat dividendul trimestrial cu 8%, la 1,62 dolari/acţiune, şi a aprobat un nou program de răscumpărări de 1,5 miliarde dolari. În trimestrul IV au fost returnaţi 310 milioane de dolari acţionarilor.

- Segmente de activitate

Olive Garden: +2,4% (estimări: +3,2%)

LongHorn Steakhouse: +9,5% (estimări: +7,1%), cea mai bună performanţă

Fine Dining (Capital Grille, Ruth's Chris): +1,9% (estimări: +3,1%)

Alte branduri (Yard House, Cheddar's, Chuy's): +4,6% (estimări: +3%)

- Evoluţii principale

Darden a deschis 71 de restaurante noi în anul fiscal 2026 (peste planul iniţial) şi vizează 75-80 de deschideri în 2027; al cincilea an consecutiv de creştere pentru Olive Garden, LongHorn şi Yard House.

Compania a închis 15 locaţii Bahama Breeze (cu conversie parţială către alte branduri), ceea ce a redus uşor numărul net de restaurante.

• Reacţia post-raportare

Reacţie: acţiunile au rămas aproape neschimbate la finalul sesiunii de tranzacţionare, pe fondul ghidajului pentru 2027 sub aşteptări şi al ratărilor pe vânzări comparabile la Olive Garden şi Fine Dining, în pofida unui profit peste estimări. Acţiunea a avut o performanţă slabă în ultimul an (circa -5% în 12 luni), sub piaţă.

Evoluţie: Acţiunile Darden au scăzut uşor în ultimul an (-2,4%), rămânând în urma pieţei, însă sunt în creştere cu 16%, de la începutul anului 2026 depăşind S&P 500 (+7%) şi cu 48% pe ultimii cinci ani.

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

- Estimări companie an fiscal 2027

Vânzări: 13,6-13,75 miliarde dolari (la limita inferioară a aşteptărilor, de circa 13,72 miliarde dolari), sub previziunile pieţei.

EPS: 11,10-11,35 dolari, sub estimările analiştilor (circa 11,38 dolari)

EBITDA ajustat: 2,26-2,29 miliarde dolari; CAPEX de circa 875 milioane dolari

Compania estimează vânzări comparabile în creştere cu 2,5-3,5% şi 75-80 de restaurante noi în anul fiscal 2027, cu inflaţia la carnea de vită aşteptată să scadă spre cifre mici.

Rick Cardenas, CEO:

A patra parte a anului a fost o încheiere puternică a unui an excelent, în care Darden a depăşit semnificativ industria; compania mizează pe creştere prin vânzări comparabile, restaurante noi şi disciplină de costuri.

„O încheiere puternică a unui an excelent; am depăşit semnificativ industria”.

• Oportunităţi şi riscuri

Oportunităţi

Tendinţe: Darden continuă să câştige cotă în segmentul full-service, depăşind industria pe vânzări comparabile; scara şi lanţul de aprovizionare îi oferă avantaje de cost şi putere de negociere.

Digital şi delivery: Darden extinde livrarea proprie (parteneriat cu Uber Direct) şi opţiunile off-premise, ceea ce poate susţine traficul şi vânzările la Olive Garden şi la celelalte branduri.

Tehnologie: Investiţiile în tehnologie şi în lanţul de aprovizionare susţin eficienţa operaţională şi excelenţa în execuţie în întregul portofoliu de branduri.

Riscuri

Inflaţie la inputuri: Inflaţia la carnea de vită (circa 12% în anul fiscal 2026) a comprimat marja la nivel de restaurant cu circa 20 puncte de bază; compania nu a transferat integral aceste costuri în preţuri, pentru a proteja valoarea oferită clienţilor.

Consumatorul tânăr: Conducerea a semnalat o anumită slăbiciune a vizitelor în rândul consumatorilor sub 35 de ani, ceea ce ar putea indica provocări în atragerea segmentelor mai tinere.

Macro şi GLP-1: Încetinirea consumului, presiunile pe costuri şi adopţia crescândă a medicamentelor GLP-1 reprezintă riscuri pe termen mediu pentru cererea din restaurante.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: principalul punct de interes a fost perspectiva pentru anul fiscal 2027. Motoarele de creştere indicate sunt deschiderile noi, creşterea moderată a vânzărilor comparabile, execuţia brandurilor şi investiţiile în tehnologie şi în lanţul de aprovizionare.

Reacţie management: Managementul a descris trimestrul drept o încheiere puternică a unui an excelent, în care Darden a depăşit semnificativ industria, fiecare brand bifând vânzări comparabile pozitive. Conducerea a semnalat presiuni de cost concentrate la începutul anului (mărfuri, în special carnea de vită, şi suprataxe de combustibil), pe care intenţionează să le atenueze prin controlul costurilor, poziţionarea pe valoare şi majorări de preţ apropiate de inflaţie (circa 3%).

Comentarii: Comentariile post-raportare au subliniat faptul că prognoza pe 2027 implică o încetinire a vânzărilor comparabile după beneficiul săptămânii a 53-a din 2026, iar ratarea uşoară pe venituri şi performanţa mixtă pe branduri (Olive Garden şi Fine Dining sub aşteptări, LongHorn puternic) au explicat scăderea acţiunii în premarket, în pofida depăşirii estimării de profit.

Recomandări analişti: consens Moderate Buy - aproximativ 15 analişti recomandă Buy şi 12 Hold, în timp ce nici un analist nu recomandă Sell, conform WSJ.

Rating: După raportarea rezultatelor, JPMorgan a ridicat ţinta de preţ de la 220 la 225 de dolari, UBS - de la 230 la 240 de dolari şi Deutsche Bank - de la 230 la 236 de dolari.

• Evaluare

P/E fwd Darden: 18,97x , uşor peste mediana sectorului (16,18x)

P/E peers: Domino's Pizza (P/E 15,54x), Chipotle (P/E 29,40x)