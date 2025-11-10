Transporturile aeriene din SUA, aproape paralizate din cauza blocajului guvernamental

Zborurile din Statele Unite vor fi reduse la un nivel minim în perioada premergătoare Zilei Recunoştinţei, a avertizat duminică secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, pe fondul crizei de personal în controlul traficului aerian provocate de blocajul guvernamental care durează deja de 40 de zile, cel mai lung din istoria SUA, transmite Reuters.

Marile companii aeriene se confruntă cu a treia zi consecutivă de reduceri impuse de autorităţi, după mii de întârzieri şi anulări care au perturbat grav traficul aerian în weekend.

”Situaţia se va înrăutăţi... în cele două săptămâni dinaintea Zilei Recunoştinţei veţi vedea traficul aerian redus la o picătură în ocean”, a spus Duffy la CNN.

În mod normal, milioane de americani călătoresc înainte de Thanksgiving, una dintre cele mai importante sărbători americane, programată anul acesta pentru 27 noiembrie.

”Mulţi nu vor mai putea zbura - pur şi simplu nu vor exista suficiente zboruri dacă guvernul nu se redeschide”, a adăugat oficialul.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat reducerea cu 4% a zborurilor zilnice începând de vineri pe 40 de aeroporturi majore, urmând ca tăierile să ajungă la 10% până pe 14 noiembrie.

Deficitul de controlori afectează deja 42 de turnuri de control şi provoacă întârzieri în cel puţin 12 oraşe mari, printre care Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago şi New York.

Duffy a precizat că tot mai mulţi controlori aleg pensionarea anticipată din cauza lipsei de plată.

”Înainte aveam cam patru pensionări pe zi. Acum sunt între 15 şi 20 zilnic”, a declarat el, subliniind că FAA are un deficit de 1.000-2.000 de controlori faţă de necesarul total.

Sâmbătă au fost 1.550 de zboruri anulate şi 6.700 întârziate, potrivit datelor FlightAware, în creştere faţă de ziua precedentă.

Cele mai afectate companii sunt American Airlines, Delta, United şi Southwest, care au fost nevoite să anuleze aproximativ 700 de zboruri zilnic.

Pe fondul crizei, senatorul republican Ted Cruz a avertizat că FAA a primit deja peste 500 de rapoarte de siguranţă privind erori comise de controlorii de trafic din cauza oboselii.

Duffy a spus anterior că, dacă absenteismul creşte, ar putea fi necesară o reducere suplimentară de până la 20% a zborurilor la nivel naţional.