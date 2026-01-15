Trump a ameninţat că va folosi armata împotriva protestatarilor din Minnesota

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minnesota, stat condus de rivalii democraţi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenţilor federali antiimigraţie (ICE) în cel mai populat oraş al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, potrivit Reuters.

„Dacă politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu îi opresc pe agitatorii profesionişti şi pe insurgenţi să atace patrioţii din ICE., care doar încearcă să-şi facă treaba, voi institui Legea Insurecţiei”, a declarat Trump, conform sursei citate.

Ameninţarea lui Trump a venit imediat după ce miercuri, un agent ICE a împuşcat în picior un venezuelean care fugea de un control rutier în Minneapolis, la o săptămână după ce un alt agent ICE a împuşcat mortal o femeie, cetăţean american, a relatat Reuters.

Pe 7 ianuarie, o americancă de 37 de ani, Renee Nicole Good, a fost împuşcată în maşina sa în Minneapolis, în timp ce participa la o acţiune de blocare a unei operaţiuni a agenţilor federali de imigrare, trimişi în număr mare în oraş pentru a efectua o serie de arestări, a amintit sursa menţionată. Cazul a declanşat numeroase manifestaţii în acest mare oraş din nordul Statelor Unite şi tensiuni cu forţele de ordine federale, a subliniat Reuters.