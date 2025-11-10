Trump ameninţă BBC cu un proces de 1 miliard de dolari pentru un montaj considerat defăimător

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat postul public britanic BBC cu un proces de 1 miliard de dolari, acuzând televiziunea că i-ar fi „editat intenţionat şi fraudulos” discursul rostit înaintea violenţelor de la Capitoliul SUA din 2021, potrivit unei surse apropiate echipei sale juridice, citată de AFP.

Sursa a confirmat informaţiile publicate de Fox News, precizând că scrisoarea oficială transmisă BBC include un termen-limită până vineri pentru retragerea materialului şi prezentarea de scuze publice.

„BBC l-a defăimat pe preşedintele Trump, editând intenţionat şi în mod fraudulos documentarul său, pentru a încerca să se amestece în alegerile prezidenţiale”, a declarat un purtător de cuvânt al echipei juridice. „Preşedintele Trump va continua să-i tragă la răspundere pe cei care răspândesc minciuni, înşelăciuni şi ştiri false”, a adăugat acesta.

Controversa vizează un documentar difuzat de BBC în cadrul emisiunii „Panorama”, care ar fi combinat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Trump, făcându-l să pară că le cere susţinătorilor săi să mărşăluiască spre Capitoliul din Washington. Programul a fost difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie 2024.

Ca urmare a scandalului, directorul general al BBC, Tim Davie, şi şefa departamentului de ştiri, Deborah Turness, şi-au anunţat demisiile.

Luni, preşedintele BBC, Samir Shah, a prezentat scuze oficiale într-un mesaj către comisia pentru media din Parlamentul britanic, calificând montajul drept „o eroare de judecată”.

„Concluzia deliberărilor noastre este că acceptăm faptul că modul în care a fost editat discursul a dat impresia unei chemări directe la acţiuni violente. BBC doreşte să-şi ceară scuze pentru această eroare de judecată”, a transmis Samir Shah, precizând că instituţia a primit peste 500 de plângeri legate de incident.