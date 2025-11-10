Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump îl primeşte pe preşedintele sirian, o întâlnire istorică pentru consacrarea alianţei lor

T.B.
Internaţional / 10 noiembrie, 07:32

Trump îl primeşte pe preşedintele sirian, o întâlnire istorică pentru consacrarea alianţei lor

Donald Trump îl primeşte luni pe Ahmad al-Sharaa la Casa Albă, o premieră pentru un şef de stat sirian de la independenţa ţării în 1946 şi o consacrare pentru fostul jihadist care, în mai puţin de un an la putere, a scos ţara sa din izolare, relatează AFP.

Preşedintele interimar sirian, a cărui coaliţie islamistă l-a înlăturat pe liderul de lungă durată Bashar al-Assad în decembrie 2024, a sosit sâmbătă la Washington împreună cu ministrul său de externe, Assaad al-Chaibani.

Duminică, el s-a întâlnit cu directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, şi a discutat „domeniile potenţiale de cooperare între Siria şi FMI pentru a sprijini dezvoltarea şi creşterea economică în ţară”, potrivit preşedinţiei siriene.

După 13 ani de război civil, Siria încearcă să obţină fonduri pentru reconstrucţie, al cărei cost ar putea depăşi 216 miliarde de dolari, potrivit Băncii Mondiale.

În cadrul acestei vizite istorice, Damascul ar trebui să semneze un acord pentru a se alătura coaliţiei internaţionale anti-jihadiste conduse de Statele Unite, potrivit emisarului american pentru Siria, Tom Barrack. Această chestiune figurează „în fruntea agendei”, a confirmat pentru AFP o sursă diplomatică siriană.

Statele Unite, la rândul lor, intenţionează să înfiinţeze o bază militară în apropierea Damascului, „pentru a coordona ajutorul umanitar şi a observa evoluţiile dintre Siria şi Israel”, potrivit unei alte surse diplomatice din Siria.

- „Un nou capitol” -

Întâlnirea dintre Trump şi Ahmad al-Sharaa „deschide un nou capitol în politica americană din Orientul Mijlociu”, estimează analistul Nick Heras, de la New Lines Institute for Strategy and Policy.

Vineri, Statele Unite l-au scos pe liderul sirian de pe lista neagră a teroriştilor. Din 2017 şi până în decembrie anul trecut, FBI-ul oferea o recompensă de 10 milioane de dolari pentru orice informaţie care ar fi dus la arestarea liderului fostei filiale locale a Al-Qaida, grupul Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Joi, Consiliul de Securitate al ONU a ridicat sancţiunile împotriva lui Ahmad al-Sharaa, la iniţiativa Statelor Unite, salutând angajamentul autorităţilor siriene de a „combate terorismul”.

De îndată ce a preluat puterea, Al-Sharaa a renunţat la trecutul său, multiplicând deschiderile către Occident şi statele din regiune, inclusiv Israel, cu care ţara sa se află teoretic în război.

Donald Trump s-a întâlnit deja cu liderul sirian în timpul unei călătorii în Golf, în luna mai.

Ahmad al-Sharaa, care s-a deplasat la ONU la New York în septembrie, doreşte „binecuvântarea lui Trump pentru a debloca miliarde de dolari (...) pentru a reconstrui Siria şi a-şi consolida controlul asupra ţării”.

- Legături cu Israelul -

„La nivel naţional, această cooperare riscă să accentueze dezechilibrul crescând între Damasc şi Forţele Democratice Siriene (FDS) conduse de kurzi în nord-estul ţării”, consideră Nanar Hawach, specialist în Siria la International Crisis Group (ICG).

Majoritatea trupelor americane sunt staţionate în zonele controlate de kurzi. Deschiderea unei baze la aeroportul militar Mazzeh, în apropierea capitalei, ar schimba situaţia.

Gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) a fost învinsă în 2019 în Siria de coaliţia internaţională şi FDS, care negociază condiţiile integrării lor în armată.

Însă aceste negocieri „nu au avansat prea mult, ceea ce complică planurile Statelor Unite privind menţinerea trupelor lor în nord-estul ţării”, adaugă Michael Hanna, directorul programului american al ICG.

Trump şi Al-Sharaa ar trebui să discute, de asemenea, despre negocierile iniţiate de autorităţile siriene cu Israelul pentru un acord de securitate în temeiul căruia statul evreu s-ar retrage din zonele din sudul ţării ocupate după căderea lui Bashar al-Assad.

În luna mai, liderul american l-a îndemnat pe omologul său sirian să adere la acordurile Abraham, prin care mai multe ţări arabe au recunoscut Israelul în 2020.

