Trump instituie o „săptămână a anticomunismului” în Statele Unite cu o zi înainte de a se încheia

T.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 07:16

Trump instituie o „săptămână a anticomunismului” în Statele Unite cu o zi înainte de a se încheia

Donald Trump a publicat o proclamaţie prin care instituie o săptămână a „anticomunismului” în Statele Unite, un text în care îi atacă pe adversarii săi progresişti. Aceste proclamaţii, prin care preşedinţii americani pun în valoare teme ce le sunt dragi pentru o zi sau o săptămână, au mai ales o valoare de semnal politic, scrie AFP.

„Săptămâna anticomunismului” a avut loc, astfel, între 2 şi 8 noiembrie, pe baza unei proclamaţii semnate la 7 noiembrie, când era deja aproape de sfârşit.

Denunţând „una dintre cele mai distructive ideologii din istorie”, republicanul în vârstă de 79 de ani scrie, în acest text difuzat de Casa Albă: „Astăzi, voci noi repetă vechile minciuni, deghizându-le sub expresii precum „justiţie socială” sau „socialism democratic”” - curentul revendicat de Zohran Mamdani, ales săptămâna trecută primar al New York-ului.

„Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre, aveţi încredere în puterea guvernului şi schimbaţi speranţa proprietăţii pentru confortul gol al supravegherii”, afirmă Donald Trump.

Preşedintele american l-a calificat deja pe Zohran Mamdani drept „comunist” şi a declarat, într-un discurs după alegerea acestuia, că americanii se confruntă cu „o alegere între comunism şi bunul simţ”.

Viitorul primar al New York-ului l-a provocat public în seara victoriei sale în alegerile municipale, spunând: „Donald Trump, ştiu că te uiţi, aşa că: Dă volumul mai tare!”.

