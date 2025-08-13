Trump promite implicarea Ucrainei în negocieri, liderii europeni exclud recunoaşterea teritoriilor ocupate

Preşedintele american Donald Trump a transmis că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuţie privind teritoriile ocupate de Rusia, a declarat miercuri preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, citat de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Declaraţia, făcută după videoconferinţa la care au participat liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este văzută ca un semnal pozitiv pentru Kiev înaintea summitului Trump-Putin programat vineri în Alaska.

Macron a subliniat că „teritoriile aparţinând Ucrainei nu pot fi negociate” decât de către liderul de la Kiev şi a adăugat că, în prezent, „nu există scheme serioase de schimb teritorial pe masă”. Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat că nu se pune problema unei recunoaşteri juridice a teritoriilor ocupate de Rusia şi că obiectivul imediat al lui Trump este obţinerea unei încetări a focului, conform sursei citate.

„Dacă Statele Unite lucrează acum pentru o pace în Ucraina care să protejeze interesele europene şi ucrainene, el se poate baza pe sprijinul nostru deplin”, a afirmat Merz, într-o conferinţă comună cu Zelenski.

Vicepreşedintele american JD Vance, prezent la discuţiile online şi aflat miercuri într-o bază militară din Anglia, a declarat că Trump i-a transmis personal că misiunea administraţiei sale este „să readucă pacea în Europa”.