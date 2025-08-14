Trump propune o întâlnire în trei cu Putin şi Zelenski după summitul din Alaska

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că doreşte să organizeze „aproape imediat” o întâlnire cu Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski după întrevederea sa cu liderul rus programată vineri în Alaska, transmite AFP, de la care informăm cele ce urmează.

Trump a afirmat că prima discuţie cu Putin ar putea „pregăti terenul” pentru o reuniune trilaterală, dacă aceasta se va desfăşura în condiţii favorabile. „Vom avea rapid o a doua întâlnire... dacă îşi doresc ca eu să fiu acolo”, a spus preşedintele SUA, avertizând însă că ar putea renunţa dacă nu obţine „răspunsurile necesare” de la Moscova.

Liderul american a reiterat că Rusia se va confrunta cu „consecinţe foarte grave” dacă nu acceptă să pună capăt războiului din Ucraina, fără a detalia măsurile vizate. Întrebat dacă poate convinge Kremlinul să nu mai lovească ţinte civile, Trump a răspuns că discuţiile anterioare cu Putin nu au împiedicat atacuri asupra clădirilor rezidenţiale şi instituţiilor sociale, conform sursei citate.

El a menţionat şi un „apel foarte bun” cu liderii europeni, inclusiv Zelenski, în cursul zilei de miercuri, în care a fost discutată reuniunea din Alaska. „I-aş da un 10... foarte, foarte cordial”, a spus Trump în cadrul unui discurs la Kennedy Center din Washington.