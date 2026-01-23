Trump retrage invitaţia adresată premierului canadian de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

Preşedintele Donald Trump a declarat joi că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, informează news.ro.

Într-o postare pe Truth Social adresată lui Carney, Trump a scris că respectivul consiliu îşi retrage invitaţia pentru liderul Canadei de a se alătura la ceea ce el a numit „cel mai prestigios consiliu de lideri reunit vreodată, în orice moment”.

„Vă rugăm ca această scrisoare să servească drept notificare oficială că Board of Peace îşi retrage invitaţia pe care v-a adresat-o în legătură cu aderarea Canadei”, a scris Trump.

Joi, preşedintele a prezentat Consiliul pentru Pace la Davos, în Elveţia.

Consiliul, prezidat pe termen nedeterminat de Trump, a fost conceput iniţial ca un organism restrâns însărcinat cu supravegherea reconstrucţiei Fâşiei Gaza, devastată de războiul de doi ani purtat de Israel. Ulterior însă, scopul său a fost extins pentru a aborda conflicte din întreaga lume, iar proiectul de statut, trimis împreună cu invitaţiile de aderare, nici măcar nu mai face referire la Gaza.

Mark Carney, care l-a criticat în repetate rânduri pe Trump pentru subminarea „ordinii globale bazate pe reguli” şi pentru impunerea unor tarife punitive, intenţiona să se alăture consiliului cu anumite condiţii, potrivit CNN. El a precizat că detaliile, inclusiv cele financiare, nu au fost încă stabilite.