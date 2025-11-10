Ucraina l-a sancţionat pe emisarul economic al lui Vladimir Putin

Ucraina l-a adăugat pe Kirill Dmitriev, emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, pe lista sa de sancţiuni care vizează persoanele acuzate de crime împotriva ţării, potrivit publicaţiei The Moscow Times.

Biroul prezidenţial de la Kiev a precizat că Dmitriev este vizat pentru „răspândirea propagandei şi atragerea investiţiilor ruseşti în sectoare cheie ale economiilor externe”. Născut la Kiev, Dmitriev conduce Fondul Rus de Investiţii Directe (RDIF) şi face parte din echipele de negociere ale Moscovei cu Statele Unite şi Ucraina.

El a reacţionat ironic la sancţiunile impuse, afirmând într-o postare pe Telegram că acestea reprezintă una dintre cele două „recompense” primite în weekend.

Luna trecută, Dmitriev a vizitat SUA, în contextul tensiunilor crescânde dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, după refuzul liderului de la Kremlin de a accepta un armistiţiu în Ucraina.

Pe lângă Dmitriev, Kievul i-a inclus pe lista de sancţiuni şi pe negociatorul rus Alexander Zorin, pe ministrul Agriculturii, Oksana Lut, pe ministrul adjunct al Educaţiei, Alexander Bugayev, şi pe ministrul adjunct al Ştiinţei şi Învăţământului Superior, Andrei Omelchuk.

Administraţia Prezidenţială ucraineană a acuzat persoanele vizate că „au confiscat proprietăţi agricole, culturi de cereale şi situri de patrimoniu cultural” şi că au impus educaţia rusă cu mesaje anti-ucrainene în teritoriile ocupate.

Totodată, preşedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret separat prin care a impus sancţiuni împotriva a cinci edituri ruseşti acuzate de răspândirea propagandei şi sprijinirea invaziei Moscovei.