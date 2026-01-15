Un cetăţean a proiectat mesajul „Marş la Moscova!” pe un bloc

Un cetăţean, care nu a fostde acord cu mesajele participanţilor la mitingul din această seară, a proiectat pe blocurile de pe o parte a bulevardului Nicolae Bălcescu un mesaj luminos: "Marş la Moscova!"

Când încă erau în Piaţa Universităţii, Adrian Bazavan a proiectat pe una dintre clădiri mesajul „Marş la Moscova”. Câţiva protestatari au vrut să-l ia la bătaie, dar au fost opriţi de jandarmi.

„Pentru că trompetele rusiei şi extremiştii nepatrioţii au încercat astăzi să ne confişte simbolurile naţionale (Mihai Eminescu, Ziua Culturii, Piaţa Universităţii şi Piaţa Victoriei), noi am ieşit să le reclamăm, cu tradiţionalul "Marş la Moscova!”. (...)

Tot ce am văzut astăzi este gestul unor trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenţii şi cu nevoi reale. Conducătorii lor trădători, precum george simion, claudiu târziu, călin georgescu şi diana şoşoacă, nu rezolvă niciodată problemele acestor oameni. Doar îi amăgesc şi îi folosesc ca masă de manevră. Ne luăm tricolorul înapoi!” - e mesajul postat pe pagina de Facebook „Lupii Tricolori”.