Una dintre cele mai valoroase opere ale civilizaţiei etrusce, cumpărată pentru un muzeu

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Una dintre cele mai importante mărturii artistice ale civilizaţiei etrusce a intrat în patrimoniul public italian şi este expusă permanent la Muzeul Naţional Etrusc „Villa Giulia” din Roma. Statul italian a achiziţionat celebrele fresce ale Mormântului François pentru 15 milioane de euro, într-o operaţiune considerată esenţială pentru recuperarea patrimoniului naţional, relatează Reuters.

• O capodoperă veche de peste 2.300 de ani

Descoperit în 1857 de arheologul Alessandro François, mormântul se află în vechiul oraş etrusc Vulci, unul dintre cele mai importante centre ale acestei civilizaţii din centrul Italiei, situat la nord de Roma. Camera funerară este renumită pentru frescele realizate între anii 340 şi 320 î.Hr., care îmbină scene inspirate din mitologia greacă cu episoade din istoria şi tradiţiile etrusce. „Mormântul François este una dintre cele mai mari comori ale arheologiei şi ale culturii etrusce. El spune povestea unor familii, zei şi războinici din lumea etruscă”, a declarat Luana Toniolo, directoarea Muzeului Naţional Etrusc „Villa Giulia”. Potrivit acesteia, valoarea artistică este amplificată de reinterpretarea miturilor greceşti din perspectiva culturii etrusce, oferind o imagine rară asupra felului în care această civilizaţie şi-a construit propria identitate culturală.

• O fereastră spre rivalităţile dinaintea dominaţiei Romei

Etruscii au dominat mari teritorii din centrul Italiei înainte de ascensiunea Romei şi au influenţat decisiv dezvoltarea religiei, urbanismului şi instituţiilor romane. Frescele din Mormântul François oferă şi o perspectivă excepţională asupra conflictelor dintre oraşele-stat ale epocii. Una dintre scene îi înfăţişează pe războinicii etrusci învingând adversari identificaţi prin inscripţii drept locuitori ai Romei şi ai altor cetăţi rivale. Printre cele mai cunoscute reprezentări se numără sacrificarea prizonierilor troieni de către Ahile, dar şi eliberarea unui nobil etrusc de către războinicul Mastarna, personaj pe care împăratul roman Claudius îl identifica ulterior cu Servius Tullius, al şaselea rege al Romei.

„Acesta este singurul portret al unui rege al Romei care s-a păstrat până în zilele noastre”, a subliniat Luana Toniolo.

• De la colecţie privată la patrimoniu naţional

După descoperirea sa, mormântul se afla pe terenurile familiei aristocrate Torlonia, iar frescele au rămas timp de peste un secol şi jumătate în colecţia privată a acesteia, fiind rareori accesibile publicului. „Aceasta este moştenirea noastră culturală. Este foarte importantă pentru originile şi identitatea ţării noastre şi trebuie să aparţină statului”, a afirmat directoarea muzeului. Multe dintre obiectele descoperite în mormânt - vase greceşti, bijuterii şi statuete din bronz - au fost oferite în secolul al XIX-lea drept plată arheologilor şi finanţatorilor săpăturilor. În timp, acestea au ajuns în colecţiile unor instituţii prestigioase, printre care Muzeul Luvru din Paris şi British Museum din Londra.

• Reunire simbolică după mai bine de 160 de ani

Cu ocazia inaugurării noii expoziţii permanente, mai multe muzee europene au împrumutat artefactele provenite din Mormântul François, astfel încât acestea să fie expuse din nou împreună cu frescele originale, pentru prima dată după mai bine de 160 de ani. „Când am anunţat că vom cumpăra Mormântul François, toate muzeele au fost încântate să participe la acest proiect. A fost o colaborare internaţională extraordinară”, a declarat Luana Toniolo. Achiziţia reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri recente ale autorităţilor italiene pentru recuperarea şi valorificarea patrimoniului arheologic naţional, oferind publicului acces permanent la una dintre cele mai spectaculoase creaţii ale civilizaţiei etrusce.