Universitatea de Vest din Timişoara a inaugurat un Laborator de Jurnalism ultramodern

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 12 noiembrie

Sursa foto: facebook.com/uvtromania

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) a inaugurat noul Laborator de Jurnalism, un studio de televiziune şi podcast ultramodern, unic în vestul ţării, conceput ca un spaţiu de creaţie, formare şi inspiraţie pentru viitoarele generaţii de jurnalişti, comunicatori şi creatori de conţinut. Proiectul, realizat în parteneriat cu ADR Vest, oferă un mediu de învăţare experienţială comparabil cu platourile profesionale de televiziune naţionale. Studenţii pot concepe, produce şi difuza materiale multimedia, dobândind competenţe practice care completează pregătirea teoretică universitară. Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a subliniat importanţa formării unei culturi a comunicării corecte şi etice în contextul provocărilor informaţionale actuale: „Rolul jurnaliştilor şi al educaţiei în jurnalism este crucial pentru o comunicare corectă şi etică. Profesorii trebuie să ghideze studenţii spre informaţii credibile, respectând deontologia jurnalistică. Este necesar un nivel ridicat de etică pentru a distinge între realitate şi informaţii false într-un mediu informaţional rapid”. Rectorul a evidenţiat şi importanţa colaborării cu ADR Vest în crearea unui studio unic în regiune: „Universitatea de Vest este un partener de încredere, iar finanţarea asigură infrastructura şi formarea necesară. Fake news-urile şi multitudinea de informaţii din cotidian ne fac să navigăm dificil între informaţii, iar jurnalismul ajută la identificarea firului roşu şi a căii corecte.” Marilen Pirtea a mai arătat că rolul profesorului nu este doar de a transmite informaţii, ci de a orienta studenţii către surse credibile şi de a cultiva gândirea critică.

Noul laborator integrează două zone principale de producţie: Studio 1 - TV şi Talk-show, un platou profesional de televiziune, cu design modern, iluminare dinamică şi decor modular; Studio 2 - Multimedia & Podcast, un spaţiu flexibil pentru filmări dinamice şi producţii vizuale. Ambele studiouri sunt operate printr-un centru de control regie dotat cu echipamente de ultimă generaţie, oferind o experienţă completă de producţie media. Pe lângă activitatea practică, laboratorul va găzdui cursuri, workshopuri, masterclass-uri şi prelegeri tematice, contribuind la consolidarea specializărilor în comunicare şi media digitală.

ADR Vest, finanţatorul proiectului, a asigurat investiţia din fonduri europene.

Georgiana Rădac, director al Direcţiei Generale Autoritate de Management PR, a subliniat rolul educaţiei în priorităţile regionale: „Pentru noi, ca finanţator, educaţia este o prioritate. Avem alocat peste 100 de milioane de euro pentru acest domeniu, de la învăţământul universitar la cel preuniversitar. Universitatea de Vest este un partener de nădejde şi de succes. Investiţiile în educaţie şi în tineri sunt cele mai importante, dincolo de infrastructură.” Prin această iniţiativă, UVT consolidează statutul său de centru universitar de excelenţă în formarea profesioniştilor media ai viitorului, un spaţiu unde creativitatea, rigoarea academică şi inovaţia tehnologică se întâlnesc într-o formulă unică.

