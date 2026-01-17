Ursula von der Leyen: ”Când Europa şi Mercosur vorbesc împreună, lumea ascultă”

Preşedinta Comisiei Europene Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut joi, la Asuncion, un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE-Mercosur, subliniind că va crea ”cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni”, informează news.ro.

Evenimentul are loc în sala în care a fost semnat tratatul fondator al Mercosur, într-un moment pe care von der Leyen l-a descris drept ”un moment când naţiuni din America Latină au ales cooperarea în locul diviziunii”.

Von der Leyen a început prin a sublinia importanţa locului în care a vorbit, ”în inima Americii Latine”, evocând rolul momentului fondator al Mercosur, când statele sud-americane ”au ales cooperarea în locul diviziunii, au respins rivalitatea şi au reafirmat democraţia”.

Ea a mulţumit Paraguayului pentru găzduire şi a transmis aprecierea Europei pentru ”ambiţia şi curajul” care au construit proiectul sud-american de integrare. A adăugat că legătura UE-Mercosur depăşeşte graniţele unei negocieri tehnice, fiind ”despre conectarea continentelor” şi despre ”o istorie lungă de valori împărtăşite şi destine care se întretaie”.

În faţa liderilor din Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay, preşedinta CE a amintit că acest acord a fost ”un sfert de secol în pregătire”, fiind rezultatul ”muncii neîntrerupte a multor oameni, supravieţuind schimbărilor de guverne şi nenumăratelor runde de discuţii”.

Ea a menţionat că documentul va crea ”cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru „700 de milioane de cetăţeni”.

Von der Leyen a expus apoi, pe larg, cele trei direcţii principale ale acordului.

Pe partea economică, a afirmat că ”beneficiile sunt clare”, întrucât Europa este deja ”al doilea cel mai mare partener comercial al Mercosur şi cel mai mare investitor străin din regiune”. Ea a precizat că eliminarea tarifelor, deschiderea achiziţiilor publice şi crearea unui cadru previzibil vor stimula investiţiile şi vor sprijini în mod direct cele ”30.000 de IMM-uri europene” care exportă deja în America Latină. Creşterea exporturilor, a explicat ea, va genera noi locuri de muncă ”de ambele părţi ale Atlanticului”.

Al doilea punct al discursului a fost centrat pe climă şi protecţia mediului.

Von der Leyen a subliniat existenţa unui ”capitol solid privind comerţul şi dezvoltarea durabilă”, afirmând că partenerii ”se angajează să se sprijine reciproc” în tranziţia către neutralitatea climatică. A evidenţiat şi faptul că Europa va avea acces mai bun la materiile prime necesare propriei tranziţii, iar investiţiile europene vor contribui la transformarea durabilă a economiilor Mercosur.

”Aşa ar trebui să funcţioneze comerţul: parteneri cu puncte forte complementare, care se susţin reciproc”, a spus preşedinta CE.

În al treilea rând, ea a accentuat dimensiunea geopolitică a parteneriatului, argumentând că importanţa sa „nu poate fi subestimată”.

Ea explicat că UE şi Mercosur vor constitui o platformă comună de acţiune în probleme globale, de la protejarea mediului până la reformarea instituţiilor internaţionale, şi că ”atunci când cele două regiuni vorbesc cu o singură voce pe scena globală, lumea ascultă”.

Von der Leyen a încheiat cu o referinţă culturală, evocând figura scriitorului paraguayan Augusto Roa Bastos, care a trăit ani îndelungaţi în Europa şi a predat literatura latino-americană în Franţa. Povestea lui, a spus ea, reflectă legătura profundă dintre cele două continente, construită de oameni care ”au iubit ambele lumi şi le-au făcut mai puternice”.

În final, şefa Comisiei Europene a afirmat că noua etapă a relaţiei UE-Mercosur transformă prietenia într-o ”forţă mai mare”, deschisă spre un viitor comun.