Vicepreşedintele SUA vizitează trupele americane din Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin

Vicepreşedintele american J. D. Vance, aflat în vacanţă în Regatul Unit, a vizitat miercuri baza aeriană Fairford, unde a declarat că prezenţa militarilor americani este esenţială pentru oprirea luptelor din Ucraina, după ce participase la o videoconferinţă între lideri europeni şi Donald Trump privind războiul, transmite AFP, de la care redăm cele ce urmează.

Vizita a avut loc cu două zile înaintea întâlnirii programate în Alaska între preşedintele Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin, pe care liderul american doreşte „să-l facă să accepte un armistiţiu” în conflictul ruso-ucrainean. „Voi sunteţi motivul pentru care putem angaja negocieri cu forţa”, le-a spus Vance militarilor americani.

Premierul britanic Keir Starmer a afirmat miercuri că există „o şansă reală” de armistiţiu datorită implicării lui Trump, în timp ce europenii continuă să exercite presiuni asupra Washingtonului pentru a determina Moscova să oprească ofensiva, potrivit sursei citate.

Vance, sosit în Marea Britanie pe 8 august împreună cu soţia şi cei trei copii, a combinat vizitele oficiale cu timpul petrecut în familie, întâlnindu-se cu ministrul britanic de externe David Lammy şi cu liderul Partidului Reform UK, Nigel Farage. Vizita sa a fost întâmpinată şi cu proteste, aproximativ 60 de manifestanţi spunându-i că „nu este binevenit”.