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Visual Fan propune distribuirea unor dividende de peste 3 milioane de lei

A.M.
Piaţa de Capital / 2 iulie, 11:08

Visual Fan propune distribuirea unor dividende de peste 3 milioane de lei

Compania tehnologică Visual Fan Braşov propune acordarea unor dividende în numerar cu o valoare totală de 3.023.884 lei din profitul nerepartizat al exerciţiului financiar 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Suma corespunde unui dividend brut de 0,45 lei pe acţiune şi asigură un randament brut de 1,99% prin raportare la preţul de referinţă de 22,60 lei pe titlu, transmite societatea deţinătoare a brandului Allview.

Propunerea financiară urmează să fie supusă votului investitorilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor programată pentru data de 10 august 2026, informează emitentul listat pe piaţa AeRO.

Capitalizarea bursieră a societăţii a atins un nivel de peste 153 de milioane de lei la începutul lunii iulie, notează sursa citată.

În ultimul an, acţiunile companiei s-au tranzacţionat pe bursă într-un interval cuprins între 15 lei şi 23,60 lei pe unitate, transmite sursa menţionată.

„Propunerea de distribuire a dividendelor confirmă preocuparea noastră pentru crearea de valoare şi pentru o relaţie transparentă, responsabilă şi pe termen lung cu piaţa de capital”, declară Lucian Peticilă, CEO în cadrul Visual Fan S.A.

„Continuăm să dezvoltăm un model de business sustenabil, bazat pe inovaţie, eficienţă şi identificarea unor noi oportunităţi de creştere”, afirmă oficialul societăţii comerciale.

Calendarul stabilit prevede data de 31 iulie 2026 ca termen de referinţă pentru dreptul de vot în adunare, potrivit reprezentanţilor companiei.

Data de înregistrare pentru investitorii care beneficiază de aceste sume este 27 august 2026, în timp ce operaţiunile efective de plată încep în data de 11 septembrie 2026, conform sursei citate.

Opinia Cititorului ( 3 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.07.2026, 11:20)

    Bursa de Valori București este de renume cunoscută ca fiind o bîrsă de dividende abundente !

    bagi banu ! 

    și-ți iei dividendu „ăl baban” de la FisualFan comerț/șperț cu ăl mai chineză dintre chinezărisme GreenDeal:uri ! 

    FisualFan are concurență acerbă de la UTB.

    ele se bat să importe cel mai chinez chinăzărism și să ți-l puie țîie pe casă (dacă ai casă ! și nu locuiești în REIT:uri)  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  Sa vindem (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Bvbescu în data de 02.07.2026, 12:03)

      O să cadă oare H2O?

      La 125 lei 

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      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.07.2026, 12:13)

      păi dacă cade,

      e de bine? 

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