Volkswagen anunţă reluarea livrărilor de cipuri Nexperia

Producătorii auto au început să primească din nou livrări de cipuri de la Nexperia, companie olandeză deţinută de grupul chinez Wingtech, după o întrerupere cauzată de tensiunile comerciale dintre China şi Ţările de Jos, a declarat Ralf Brandstaetter, membru al consiliului de administraţie al Volkswagen responsabil pentru operaţiunile din China, pentru publicaţia Handelsblatt, citată de Reuters.
Livrările au fost blocate după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia pe 30 septembrie, invocând motive de securitate economică, iar Beijingul a răspuns pe 4 octombrie prin suspendarea exporturilor de cipuri produse în China. Aceste componente sunt esenţiale pentru industria auto globală, fiind utilizate pe scară largă în sistemele electrice ale vehiculelor.
Brandstaetter a spus că livrările au fost reluate după un acord între Statele Unite şi China, prin care Nexperia a fost exceptată timp de un an de la restricţiile de export americane.
În paralel, Ministerul chinez al Comerţului a început să acorde permise speciale pentru export, în funcţie de caz.
”Au avut deja loc primele exporturi. Ministerul Comerţului din China a reacţionat rapid şi a anunţat că va acorda permise pe termen scurt”, a declarat oficialul Volkswagen.
El a adăugat că sustenabilitatea acestei soluţii depinde de evoluţia relaţiilor dintre Washington şi Beijing, în timp ce producţia Volkswagen din China nu este, deocamdată, afectată, deşi incertitudinea în industrie rămâne ridicată.
Opinia Cititorului