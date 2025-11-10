Volkswagen anunţă reluarea livrărilor de cipuri Nexperia

Producătorii auto au început să primească din nou livrări de cipuri de la Nexperia, companie olandeză deţinută de grupul chinez Wingtech, după o întrerupere cauzată de tensiunile comerciale dintre China şi Ţările de Jos, a declarat Ralf Brandstaetter, membru al consiliului de administraţie al Volkswagen responsabil pentru operaţiunile din China, pentru publicaţia Handelsblatt, citată de Reuters.

Livrările au fost blocate după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia pe 30 septembrie, invocând motive de securitate economică, iar Beijingul a răspuns pe 4 octombrie prin suspendarea exporturilor de cipuri produse în China. Aceste componente sunt esenţiale pentru industria auto globală, fiind utilizate pe scară largă în sistemele electrice ale vehiculelor.

Brandstaetter a spus că livrările au fost reluate după un acord între Statele Unite şi China, prin care Nexperia a fost exceptată timp de un an de la restricţiile de export americane.

În paralel, Ministerul chinez al Comerţului a început să acorde permise speciale pentru export, în funcţie de caz.

”Au avut deja loc primele exporturi. Ministerul Comerţului din China a reacţionat rapid şi a anunţat că va acorda permise pe termen scurt”, a declarat oficialul Volkswagen.

El a adăugat că sustenabilitatea acestei soluţii depinde de evoluţia relaţiilor dintre Washington şi Beijing, în timp ce producţia Volkswagen din China nu este, deocamdată, afectată, deşi incertitudinea în industrie rămâne ridicată.