Zelenski : „Nu va exista petrol rusesc în Europa”

Ucraina va face tot posibilul pentru ca „să nu mai existe petrol rusesc în Europa”, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut o derogare de un an de la sancţiunile americane privind importurile de energie din Rusia, potrivit presei internaţionale.

Derogarea a fost anunţată de un oficial al Casei Albe, la scurt timp după întrevederea de la Washington dintre preşedintele Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban, în care acesta din urmă a pledat pentru amânarea aplicării sancţiunilor. Trump ar fi ascultat „cu înţelegere” argumentele liderului de la Budapesta, care a subliniat că Ungaria depinde în proporţie majoră de petrolul rusesc livrat prin conducta Drujba, ce traversează Rusia şi Ucraina.

„Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo. Este o chestiune de timp”, a transmis Zelenski pe Telegram, acuzându-l pe Orban că îşi instrumentalizează opoziţia faţă de Ucraina în scopuri electorale.

Preşedintele ucrainean a adăugat că exporturile de petrol şi gaze sunt „principala sursă de venit a Moscovei”, care îi permite să finanţeze războiul început acum peste trei ani şi jumătate. „Rusia trebuie să piardă de pe urma acestui război, iar pierderile sale majore vor veni când nu va mai putea comercializa resurse energetice”, a subliniat liderul ucrainean.