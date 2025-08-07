Zelenski cere includerea Europei în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat joi ca Uniunea Europeană să participe activ la procesul de negociere a păcii cu Rusia, în contextul în care SUA îşi asumă rolul de mediator principal, relatează Politico, de la care relatăm cele ce urmează.

„Războiul se desfăşoară în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei. Suntem deja în negocieri pentru aderarea la UE. Prin urmare, Europa trebuie să participe la procesele relevante”, a declarat Zelenski după o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz.

Preşedintele american Donald Trump le-a comunicat miercuri lui Zelenski şi unor lideri europeni că intenţionează să se întâlnească în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin şi, ulterior, să organizeze o reuniune trilaterală cu ambii lideri. Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, nu s-a numărat printre participanţii la discuţia telefonică, însă a fost „informată pe larg” de alţi oficiali europeni, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Kremlinul a confirmat joi că o întâlnire între Trump şi Putin ar putea avea loc „în zilele următoare”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul are acum o imagine mai clară asupra condiţiilor în care Moscova ar fi dispusă să încheie războiul. „Trebuie să comparăm asta cu ceea ce sunt dispuşi să accepte ucrainenii şi aliaţii europeni, în primul rând ucrainenii, desigur”, a afirmat Rubio, adăugând că, dacă se va găsi un punct comun între cele două părţi, ar putea avea loc o întâlnire Trump-Putin-Zelenski.

Zelenski a anunţat că doreşte să îşi coordoneze poziţia cu partenerii europeni înaintea eventualelor reuniuni. El a reafirmat că Ucraina nu se teme de o întâlnire directă cu Rusia şi a cerut „o abordare curajoasă” şi din partea Moscovei. „Este timpul să punem capăt războiului. Mulţumesc tuturor celor care ne ajută”, a transmis preşedintele ucrainean.

Trump a intensificat în ultimele zile presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin impunerea unei taxe suplimentare de 25% asupra Indiei pentru importurile de petrol rusesc. Potrivit unor surse diplomatice, Putin i-ar fi oferit preşedintelui american un armistiţiu limitat, în schimbul amânării unor noi sancţiuni pe care SUA urmează să le anunţe vineri.

„Presiunea dă roade”, a spus Zelenski miercuri seară, dar a avertizat că „ruşii nu trebuie să înşele pe nimeni - nici pe noi, nici pe Statele Unite”.