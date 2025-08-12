Zelenski respinge ideea luării de decizii despre Ucraina la întâlnirea Trump-Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că liderii american şi rus nu pot decide în privinţa Ucrainei fără participarea Kievului, potrivit agenţiei dpa, de la care relatăm cele ce urmează.

„Ei nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi”, a afirmat Zelenski, citat de RBC-Ukraine.

Şeful statului ucrainean şi-a exprimat speranţa că Donald Trump este conştient de acest lucru şi a apreciat că întâlnirea de vineri dintre preşedintele SUA şi Vladimir Putin „poate fi, cu siguranţă, importantă pentru parcursul lor bilateral”. Zelenski a adăugat că, în cele din urmă, îşi doreşte o reuniune trilaterală Trump-Putin-Zelenski pentru a pune capăt războiului care durează de aproape trei ani şi jumătate.

Donald Trump a afirmat recent că nu va face o înţelegere cu Vladimir Putin cu privire la conflictul din Ucraina, subliniind că nu este responsabilitatea sa directă. Totuşi, aliaţi europeni şi oficiali de la Kiev se tem că discuţiile bilaterale din Alaska ar putea conduce la decizii în detrimentul Ucrainei.