Zelenski se va întâlni joi la Paris cu lideri europeni pentru a discuta garanţiile de securitate ale Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să participe joi, la Paris, la o întâlnire cu mai mulţi lideri europeni, a declarat luni o sursă politică europeană pentru AFP, care transmite cele ce urmează. Discuţiile vor viza garanţiile de securitate pentru Ucraina şi perspectivele diplomatice, în condiţiile în care Moscova se îndepărtează din nou de ideea negocierilor.

Participarea preşedintelui american Donald Trump la reuniune „nu este planificată pentru moment”, a precizat aceeaşi sursă.

În ultimele săptămâni, eforturile diplomatice pentru oprirea războiului au fost intensificate sub conducerea lui Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska, însă până acum fără rezultate concrete. Kievul acuză Rusia că foloseşte negocierile doar pentru a câştiga timp în vederea unor noi atacuri, conform sursei citate.

În prezent, armata rusă controlează circa 20% din teritoriul ucrainean şi deţine avantaj pe linia frontului. Invazia declanşată de Moscova în februarie 2022 rămâne cel mai grav conflict armat din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, soldat cu zeci, dacă nu sute, de mii de victime de ambele părţi.