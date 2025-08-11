SafeFleet raportează o creştere de 16% a valorii taxelor de drum, în prima jumătate a anului 2025

SafeFleet, unul din cei mai importanţi jucători pe piaţa de monitorizare a flotei auto din România, continuă să înregistreze rezultate solide şi în 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În prima jumătate a anului, valoarea totală a taxelor de drum achitate prin platforma SafeFleet a crescut cu aproximativ 16%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar numărul de companii care utilizează acest serviciu a urcat cu 8%.

Această evoluţie confirmă accelerarea procesului de digitalizare în domeniul taxării rutiere, într-un context în care tot mai multe companii de transport şi logistică - locale şi internaţionale, cu flote de orice dimensiune - adoptă soluţii automatizate pentru un plus de predictibilitate şi eficienţă.

Prin integrarea directă cu sistemele oficiale de taxare din 12 ţări europene, SafeFleet oferă clienţilor acces rapid şi sigur la achitarea taxelor rutiere. Acoperirea extinsă pentru poduri şi tuneluri permite o planificare fără griji a traseelor, iar raportările detaliate oferă vizibilitate completă asupra costurilor şi eficienţei flotei. Cele mai frecvente plăţi de taxe de drum au fost înregistrate pentru Ungaria, Bulgaria, Polonia, Austria, Germania şi Italia, principalele rute de tranzit pentru transportatorii din Europa Centrală şi de Est.

Metodele de plată preferate de utilizatori sunt cele complet automatizate, integrate în platforma SafeFleet, iar opţiunea de creditare fără garanţii şi cu termen flexibil de plată este tot mai populară. Acest aspect facilitează un flux operaţional neîntrerupt, iar automatizarea elimină riscurile de amenzi şi permite companiilor să se concentreze pe eficienţa rutelor.

„Numeroase companii adoptă politici proactive de rutare, evitând traseele costisitoare şi îmbunătăţind planificarea, pentru reducerea cheltuielilor. În acest context, SafeFleet îşi concentrează eforturile pe extinderea serviciilor în noi ţări din UE şi pe dezvoltarea de soluţii predictive bazate pe inteligenţă artificială, care contribuie la costuri mai scăzute pentru clienţii noştri şi la o gestionare mai eficientă a flotelor”, a declarat Claudiu Suma, CEO SafeFleet.

Conform comunicatului, printre cele mai mari provocări în domeniu se numără lipsa de transparenţă a platformelor de taxare, diferenţele legislative între ţări şi complexitatea utilizării platformelor oficiale. În plus, clienţii semnalează frecvent probleme legate de penalizările automate generate de achiziţii incorecte sau întârziate. Aşadar, SafeFleet îşi asumă şi un rol activ în evoluţia digitală a taxării în Europa - în România, sistemele se aliniază treptat acestor tendinţe, în timp ce în Europa de Vest aceste modele sunt deja funcţionale.

Printre planurile SafeFleet se numără, aşadar, extinderea acoperirii pentru taxe de drum în noi ţări UE, integrarea sistemelor de avertizare şi penalizare în timp real, precum şi adăugarea unor funcţionalităţi predictive bazate pe AI pentru optimizarea traseelor şi costurilor.