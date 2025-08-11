Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SafeFleet raportează o creştere de 16% a valorii taxelor de drum, în prima jumătate a anului 2025

I.S.
Companii / 11 august, 11:58

SafeFleet raportează o creştere de 16% a valorii taxelor de drum, în prima jumătate a anului 2025

SafeFleet, unul din cei mai importanţi jucători pe piaţa de monitorizare a flotei auto din România, continuă să înregistreze rezultate solide şi în 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În prima jumătate a anului, valoarea totală a taxelor de drum achitate prin platforma SafeFleet a crescut cu aproximativ 16%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar numărul de companii care utilizează acest serviciu a urcat cu 8%.

Această evoluţie confirmă accelerarea procesului de digitalizare în domeniul taxării rutiere, într-un context în care tot mai multe companii de transport şi logistică - locale şi internaţionale, cu flote de orice dimensiune - adoptă soluţii automatizate pentru un plus de predictibilitate şi eficienţă.

Prin integrarea directă cu sistemele oficiale de taxare din 12 ţări europene, SafeFleet oferă clienţilor acces rapid şi sigur la achitarea taxelor rutiere. Acoperirea extinsă pentru poduri şi tuneluri permite o planificare fără griji a traseelor, iar raportările detaliate oferă vizibilitate completă asupra costurilor şi eficienţei flotei. Cele mai frecvente plăţi de taxe de drum au fost înregistrate pentru Ungaria, Bulgaria, Polonia, Austria, Germania şi Italia, principalele rute de tranzit pentru transportatorii din Europa Centrală şi de Est.

Metodele de plată preferate de utilizatori sunt cele complet automatizate, integrate în platforma SafeFleet, iar opţiunea de creditare fără garanţii şi cu termen flexibil de plată este tot mai populară. Acest aspect facilitează un flux operaţional neîntrerupt, iar automatizarea elimină riscurile de amenzi şi permite companiilor să se concentreze pe eficienţa rutelor.

„Numeroase companii adoptă politici proactive de rutare, evitând traseele costisitoare şi îmbunătăţind planificarea, pentru reducerea cheltuielilor. În acest context, SafeFleet îşi concentrează eforturile pe extinderea serviciilor în noi ţări din UE şi pe dezvoltarea de soluţii predictive bazate pe inteligenţă artificială, care contribuie la costuri mai scăzute pentru clienţii noştri şi la o gestionare mai eficientă a flotelor”, a declarat Claudiu Suma, CEO SafeFleet.

Conform comunicatului, printre cele mai mari provocări în domeniu se numără lipsa de transparenţă a platformelor de taxare, diferenţele legislative între ţări şi complexitatea utilizării platformelor oficiale. În plus, clienţii semnalează frecvent probleme legate de penalizările automate generate de achiziţii incorecte sau întârziate. Aşadar, SafeFleet îşi asumă şi un rol activ în evoluţia digitală a taxării în Europa - în România, sistemele se aliniază treptat acestor tendinţe, în timp ce în Europa de Vest aceste modele sunt deja funcţionale.

Printre planurile SafeFleet se numără, aşadar, extinderea acoperirii pentru taxe de drum în noi ţări UE, integrarea sistemelor de avertizare şi penalizare în timp real, precum şi adăugarea unor funcţionalităţi predictive bazate pe AI pentru optimizarea traseelor şi costurilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb