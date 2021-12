ADRIAN TĂNASE, DIRECTORUL GENERAL AL BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI:"Piaţa de capital are un moment bun şi suntem optimişti cu privire la «pipeline-ul» pentru anul viitor"

Piaţa de capital are un moment bun şi există optimism cu privire la "pipeline-ul" de emisiuni de obligaţiuni şi acţiuni de anul viitor, a afirmat, ieri, Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în cadrul evenimentului ce a marcat listarea la cota BVB a celei de-a doua emisiune de obligaţiuni Libra Internet Bank.

Adrian Tănase a afirmat: "Este a 28-a emisiune de obligaţiuni din acest an, am trecut de 7 miliarde de lei totalul emisiunilor. Este jumătate şi jumătate, să zicem, pentru că aceşti 7 miliarde contabilizează şi emisiunile de titluri de stat din programul Fidelis care s-au întâmplat anul acesta, dar mai mult de jumătate din aceşti 7 miliarde sunt totuşi obligaţiuni corporative care s-au listat. Sunt 28 de emisiuni de obligaţiuni corporative, dintre care 8 listate pe piaţa reglementată şi 20 de piaţa AeRO. Credem că piaţa de capital are un moment bun, dovedim încă odată că putem fi o soluţie pentru oricine îşi caută finanţare prin piaţa de capital şi suntem foarte optimişti în ceea ce priveşte «pipeline-ul» pe anul viitor, atât pe partea de obligaţiuni cât şi pe partea de emisiuni de acţiuni".

La rândul său, Emil Bituleanu, directorul general al Libra Internet Bank, a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care Bursa de Valori Bucureşti nu şi-ar continua tendinţa excelentă din ultimii ani. Bituleanu a mai spus că instituţia de credit pe care o conduce va continua strategia nişată de creditare în perioada următoare.

"Eram cu 7 luni în urmă, luasem decizia în AGEA să facem această emisiune de obligaţiuni, de nivel maxim de 40 de milioane de euro, ne propusesem atunci, şi fixasem ca ţintă de succes 20 de milioane. După 7 luni iată că am atras 40 de milioane de euro, scopul acestei acţiuni fiind să consolidăm cerinţa AMREL, deci pasive eligibile, şi dezvoltarea băncii. Mulţumim Bursei de Valori Bucureşti care într-adevăr este un motor al economiei româneşti în ultimii ani absolut vizibil şi antreprenorii români categoric simt Bursa ca fiind o soluţie pentru propria lor afacere. Sunteţi pe un trend excelent şi nu văd niciun motiv ca să nu continue accelerat acest trend spre aşezarea Bursei într-un loc de frunte în economia şi finanţele României. Mulţumim partenerilor (...), investitorilor care ne-au ales şi care au încredere în ceea ce facem şi ce vom face. Am avut creşteri în ultimii zece ani, fără excepţie, între 10 şi 20%, creşteri anuale, cu un ROE mediu pe ultimii cinci ani de 15%, o neperformanţă a creditelor semnificativ sub media bancară românească, an de an suntem sub 2%. Probabil a ajutat şi strategia de nişă: facem lucruri clare, ne adresăm câtorva segmente economice cu precădere şi acolo ne-am specializat şi avem un nume important în zonele respective, respectiv în sectorul dezvoltărilor imobiliare din marile oraşe, agricultură, profesii liberale. Avem o aplecare spre tehnologie pentru că este greu de gândit bankingul astăzi, la modul tradiţional, fără această aplecare spre tehnologie - fără de care şansele de a creşte şi de a face performanţă pe această piaţă sunt mici. (...) Apoi să nu uităm că am fost trendsetteri şi suntem încă: am deschis primul cont online pentru persoane fizice, primul credit online pentru persoane fizice, am fost primii care ne-am adresat pieţei medicale cu servicii complexe pentru medicii antreprenori, pentru cei practicieni, în agricultură am fost printre primii şi am venit cu oferte consistente. Am setat în pieţele în care am activat un trend şi asta s-a văzut şi se cunoaşte. Suntem o bancă transparentă, suntem dintre băncile de talie medie şi la nivel naţional defapt care avem un rating Fitch. Aşa vrem să facem afaceri, prin transparenţă. Vom adăuga componenta verde începând de anul viitor, care este foarte importantă în toată lumea în momentul de faţă. Ne vom axa şi în această direcţie iar această participare a investitorilor este condiţionată şi de a face paşi în direcţia aceasta. (...) Un cuvânt de mulţumire şi clienţilor noştri. A devenit ca un clişeu să le mulţumeşti clienţilor în orice întâlnire, dar poţi să te repeţi de o infinitate de ori pentru că este o realitate: greul este pe umerii lor. Deci sunt clienţi din domenii afectate serios care trag din greu să-şi ţină afacerea în picioare şi am tot respectul pentru ei şi pentru eforturile lor. Fără ei evident nu eram astăzi aici", a declarat Emil Bituleanu.

Totodată, întrebat dacă se are în vedere o emisiune de acţiuni Libra Internet Bank, Bituleanu a spus că aceasta este strict problema proprietarilor băncii, dar din cunoştinţele sale nu există pe termen scurt această intenţie.

"Am pornit ca o bancă mică în momentul în care Fondul American de Investiţii a achiziţionat Libra acum 20 şi un pic de ani. Era practic o licenţă bancară, nimic mai mult, iar resursele nu puteau fi distribuite în toate direcţiile, categoric trebuiau distribuite în zone bine ţintite şi primul nostru proiect a fost în sectorul medical. Este copilul nostru de suflet şi astăzi şi ne mândrim că avem o prestaţie de calitate, chiar dacă copilul s-a făcut mare. Văzând succesul acestei strategii de nişă am replicat-o. Asta înseamnă că am angajat specialişti din domeniul respectiv. De exemplu când ne-am adresat sectorului agricol am angajat ingineri agricoli, când ne-am adresat sectorului imobiliar am angajat ingineri constructori şi evaluatori specializaţi în domeniul respectiv. Iar liniile sunt distincte de sus până jos, de la iniţierea tichetului la analiza solicitării de creditare la administrarea creditului şi până la colectare în cazul în care este nevoie de aşa ceva. Vom continua cu strategia de nişă, cu siguranţă. (...) Este peste competenţa mea de a răspunde întrebării dumneavoastră (dacă se are în plan o emisiune de acţiuni pe Bursă - n.r.). Este strict problema proprietarilor băncii. Din câte ştiu nu există pe termen scurt această intenţie", a conchis directorul general al Libra Internet Bank.

Obligaţiunile din cea de-a doua emisiune Libra se tranzacţionează pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier LIBRA28E. Totodată, obligaţiunile LIBRA28E au o valoare nominală de 100.000 euro, cu scadenţa de 7 ani, la 28 septembrie 2028, şi o rată a cuponului fixă de 4,25% pe an. Intermedierea ofertei a fost realizată de către Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global şi manager, şi Alpha Bank România, în calitate de manager, iar listarea obligaţiunilor la BVB s-a făcut cu sprijinul Alpha Bank România. Asistenţa juridică a fost acordată emitentului de către firma internaţională de avocatură CMS.

De asemenea, prima emisiune de obligaţiuni Libra Internet Bank, în valoare de 4,29 milioane euro, se tranzacţionează pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, din 3 septembrie 2020, sub simbolul bursier LIBRA30E. Libra Internet Bank este a grupului american de investiţii New Century Holdings.