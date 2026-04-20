Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Agerpres: PSD propune interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice până în 2027; PNL respinge iniţiativa

A.G.
Piaţa de Capital / 20 aprilie, 14:46

Agerpres: PSD propune interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice până în 2027; PNL respinge iniţiativa

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunţat, luni, că a depus în procedură de urgenţă un proiect de lege care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, invocând contextul geopolitic şi economic actual, potrivit Agerpres.

„Am depus, astăzi, în regim de urgenţă, un proiect de lege responsabil şi necesar şi anume vom interzice vânzarea până la 31 decembrie 2027 a activelor statului la companiile strategice de interes naţional”, a declarat Zamfir, la Palatul Parlamentului, conform agenţiei de presă.

Acesta a motivat iniţiativa prin suprapunerea unor crize la nivel global şi european, apreciind că „nu e momentul să vindem” active ale statului în condiţiile în care valoarea acestora este influenţată de volatilitatea pieţelor financiare şi energetice, relatează Agerpres.

Social-democratul a susţinut că programul de guvernare nu conţine referiri la vânzarea de active la companii precum CEC Bank, Portul Constanţa, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz sau Hidroelectrica, potrivit aceleiaşi surse.

„Nu suntem împotriva listării la bursă, în general, noi contestăm doar momentul”, a afirmat Zamfir, explicând că, în opinia sa, evaluarea acestor companii este afectată de condiţiile actuale de piaţă, conform Agerpres.

Acesta a făcut referire şi la prevederile din PNRR privind listarea unei părţi din Hidroelectrica, apreciind că autorităţile ar mai avea timp să renegocieze aceste angajamente, întrucât ar fi în interesul strategic al României să nu vândă acţiuni la companii profitabile, potrivit relatării agenţiei.

Zamfir a criticat argumentele privind creşterea transparenţei prin listare, susţinând că aceste companii sunt deja suficient de transparente şi reiterând că problema principală este momentul ales pentru astfel de operaţiuni, mai notează Agerpres.

În sprijinul poziţiei sale, liderul senatorilor PSD a invocat exemple privind evaluarea unor companii de stat, afirmând că estimările pentru CEC Bank sau Salrom ar fi subevaluate în raport cu capitalul, activele sau resursele deţinute, inclusiv zăcăminte strategice, potrivit aceleiaşi surse.

Iniţiativa legislativă a fost însă respinsă de Partidul Naţional Liberal. Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că PNL nu susţine proiectul PSD, argumentând că acesta contravine direcţiilor asumate de Guvern şi obligaţiilor din PNRR, conform Agerpres.

„PNL, prin premierul Bolojan şi prin Guvernul pe care îl conduce, a venit cu o propunere (...) de posibilă listare a unor pachete minoritare ale unor companii de stat, aşa cum s-a făcut şi în trecut şi se pare că acest lucru a fost eficient”, a afirmat Abrudean, potrivit agenţiei de presă.

Acesta a invocat exemple precum Nuclearelectrica, Romgaz şi Transgaz, unde listarea ar fi avut rezultate pozitive, conform aceleiaşi surse.

Totodată, Abrudean a subliniat că în PNRR există jaloane care prevăd listarea a cel puţin trei companii din sectoarele energie şi transport, ceea ce face dificilă susţinerea unei astfel de interdicţii, relatează Agerpres.

„Este complicat să fie de acord PNL cu astfel de propunere, contravine tuturor celor pe care le-am menţionat anterior”, a declarat preşedintele Senatului, potrivit sursei citate.

În paralel, vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat anterior, în şedinţa de guvern de joi, o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat, printre acestea fiind menţionate Hidroelectrica şi CEC Bank, mai notează Agerpres.

Astfel, propunerea PSD şi poziţia PNL reflectă divergenţe în cadrul coaliţiei de guvernare privind oportunitatea listării unor participaţii ale statului în companii strategice, în contextul angajamentelor asumate prin PNRR şi al condiţiilor actuale de piaţă, potrivit informaţiilor furnizate de Agerpres.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  De ce 2 ani?
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 15:08)

    Pentru ca PSD si-a dat seama ca atat mai poate [...] 2 ani!

    PSD va fi marele perdant la urmatoarele alegeri, dar inca nu s-a luminat in constiinta ;)

    mwahahaha 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Bla, bla
    (mesaj trimis de Failure în data de 20.04.2026, 15:16)

    Da, da te dor ficatii ca nu va mai sprijina PSD. Guvernati ma singuri daca sunteti in stare. Aveti pe Iohannis, Catu, si Ciuca.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 15:32)

    Oricât ai simpatiza PSD nu poți trece de nu.meroase erori: confundarea privatizării cu listările, tendința de a ignora fondurile de pensii, orbiți de producție și ocuparea forței de muncă nu înțeleg rolul finanțării, avantajele BVB…așa ca mai bine te ocupi de fotbal!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb