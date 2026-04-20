Agerpres: PSD propune interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice până în 2027; PNL respinge iniţiativa

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunţat, luni, că a depus în procedură de urgenţă un proiect de lege care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, invocând contextul geopolitic şi economic actual, potrivit Agerpres.

„Am depus, astăzi, în regim de urgenţă, un proiect de lege responsabil şi necesar şi anume vom interzice vânzarea până la 31 decembrie 2027 a activelor statului la companiile strategice de interes naţional”, a declarat Zamfir, la Palatul Parlamentului, conform agenţiei de presă.

Acesta a motivat iniţiativa prin suprapunerea unor crize la nivel global şi european, apreciind că „nu e momentul să vindem” active ale statului în condiţiile în care valoarea acestora este influenţată de volatilitatea pieţelor financiare şi energetice, relatează Agerpres.

Social-democratul a susţinut că programul de guvernare nu conţine referiri la vânzarea de active la companii precum CEC Bank, Portul Constanţa, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz sau Hidroelectrica, potrivit aceleiaşi surse.

„Nu suntem împotriva listării la bursă, în general, noi contestăm doar momentul”, a afirmat Zamfir, explicând că, în opinia sa, evaluarea acestor companii este afectată de condiţiile actuale de piaţă, conform Agerpres.

Acesta a făcut referire şi la prevederile din PNRR privind listarea unei părţi din Hidroelectrica, apreciind că autorităţile ar mai avea timp să renegocieze aceste angajamente, întrucât ar fi în interesul strategic al României să nu vândă acţiuni la companii profitabile, potrivit relatării agenţiei.

Zamfir a criticat argumentele privind creşterea transparenţei prin listare, susţinând că aceste companii sunt deja suficient de transparente şi reiterând că problema principală este momentul ales pentru astfel de operaţiuni, mai notează Agerpres.

În sprijinul poziţiei sale, liderul senatorilor PSD a invocat exemple privind evaluarea unor companii de stat, afirmând că estimările pentru CEC Bank sau Salrom ar fi subevaluate în raport cu capitalul, activele sau resursele deţinute, inclusiv zăcăminte strategice, potrivit aceleiaşi surse.

Iniţiativa legislativă a fost însă respinsă de Partidul Naţional Liberal. Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că PNL nu susţine proiectul PSD, argumentând că acesta contravine direcţiilor asumate de Guvern şi obligaţiilor din PNRR, conform Agerpres.

„PNL, prin premierul Bolojan şi prin Guvernul pe care îl conduce, a venit cu o propunere (...) de posibilă listare a unor pachete minoritare ale unor companii de stat, aşa cum s-a făcut şi în trecut şi se pare că acest lucru a fost eficient”, a afirmat Abrudean, potrivit agenţiei de presă.

Acesta a invocat exemple precum Nuclearelectrica, Romgaz şi Transgaz, unde listarea ar fi avut rezultate pozitive, conform aceleiaşi surse.

Totodată, Abrudean a subliniat că în PNRR există jaloane care prevăd listarea a cel puţin trei companii din sectoarele energie şi transport, ceea ce face dificilă susţinerea unei astfel de interdicţii, relatează Agerpres.

„Este complicat să fie de acord PNL cu astfel de propunere, contravine tuturor celor pe care le-am menţionat anterior”, a declarat preşedintele Senatului, potrivit sursei citate.

În paralel, vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat anterior, în şedinţa de guvern de joi, o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat, printre acestea fiind menţionate Hidroelectrica şi CEC Bank, mai notează Agerpres.

Astfel, propunerea PSD şi poziţia PNL reflectă divergenţe în cadrul coaliţiei de guvernare privind oportunitatea listării unor participaţii ale statului în companii strategice, în contextul angajamentelor asumate prin PNRR şi al condiţiilor actuale de piaţă, potrivit informaţiilor furnizate de Agerpres.