Alesonor şi STRABAG lansează a doua etapă a proiectului Amber Forest: oraşul de 15 minute prinde contur

Dezvoltatorul Alesonor şi compania STRABAG România (în calitate de antreprenor general) au demarat ieri Faza a II-a a proiectului imobiliar Amber Forest, în localitatea Tunari, proiect realizat pe conceptul oraşului de 15 minute. Adică familiile care se vor muta acolo vor avea la dispoziţie un centru comercial de peste 10.000 de metri pătraţi, şcoală, grădiniţă, restaurante, cafenele şi un parc, proiectul întinzându-se pe 5,3 hectare.

A doua fază a acestui proiect presupune construirea unei zone rezidenţiale care va include 172 de locuinţe, dintre care 91 de vile şi 81 de apartamente, prevăzute cu parcare şi cu o suprafaţă construită totală de peste 23.000 de metri pătraţi.

În deschiderea evenimentului de ieri, Leonidas Anastasopoulos, Co-fondator şi Managing Partner al Alesonor, a spus: "Demararea lucrărilor pentru Faza a II-a a Amber Forest, alături de Strabag, marchează următorul pas al unei dezvoltări deja validate în practică, în cadrul unei comunităţi în care peste 300 de locuinţe sunt deja livrate, cele mai multe dintre ele fiind deja locuite. Dincolo de scara sa, Amber Forest se defineşte printr-o vocaţie mai largă: aceea de a deservi o zonă de peste 200.000 de locuitori din nordul Bucureştiului, printr-o comunitate deschisă, cu funcţiuni comerciale, educaţionale şi de recreere accesibile întregului areal. Faza a II-a vine să ducă mai departe această viziune, cu acelaşi angajament ferm pentru calitate, sustenabilitate şi performanţă măsurabilă. Parteneriatul cu Strabag este esenţial pentru această etapă, întrucât ne permite să menţinem standardele tehnice ale proiectului şi să ne asigurăm că obiectivele asumate, inclusiv cele legate de certificarea LEED Platinum, sunt susţinute printr-o execuţie riguroasă, la nivelul proiectelor de referinţă din piaţă. Un element definitoriu al Amber Forest rămâne controlul strict al calităţii locuirii: toate locuinţele aflate astăzi în execuţie, alături de Strabag şi celelalte echipe prezente pe şantier, sunt şi vor fi testate individual pentru etanşeitate la aer înainte de predare, cu rezultate care se încadrează constant sub pragul de 1,5 n50, ajungând până la valori de 0,6, nivel de etanşeitate întâlnit în cele mai exigente standarde internaţionale de construcţie. Acest nivel de control este posibil doar printr-o colaborare strânsă între dezvoltare şi execuţie, iar implicarea Strabag în Faza a II-a reprezintă un pas important în menţinerea şi ridicarea acestor standarde pentru întreaga comunitate. Amber Forest este un proiect cu utilizare mixtă: avem 690 de locuinţe (peste 400 de case şi aproape 300 de apartamente). Astfel, deservim o gamă largă de nevoi, de la familii mai mari la familii mai mici sau persoane individuale. Este o investiţie de 200 de milioane de euro şi este primul proiect certificat LEED Platinum în Europa. Sunt 16 proiecte certificate LEED Platinum în lume, iar Amber Forest este primul în Europa care a obţinut această certificare. Este o responsabilitate pe care o luăm foarte în serios; ne-am luptat timp de şapte ani pentru a putea îndeplini toate cerinţele LEED şi suntem foarte, foarte mândri că am reuşit în cele din urmă. Ce este Amber Forest? Este un proiect imobiliar construit pe conceptul oraşului de 15 minute, care include, pe lângă clădirile rezidenţiale, şcoală, zone pentru sport, restaurante, cafenele, zone unde oamenii pot socializa, parcul unde copiii pot socializa. (...) Localitatea Tunari este complet deficitară în ceea ce priveşte dotările, zonele de agrement sau zonele unde poţi merge cu copiii. Prin urmare, Amber Forest aduce toate acestea într-o zonă care are mare nevoie. În colaborare cu autorităţile locale, am proiectat străzile pentru o mai bună conectivitate. Avem o stradă principală care se conectează direct la şoseaua de centură; acea stradă este publică, nu este dedicată doar rezidenţilor Amber Forest”.

La rândul său, Bogdan Mărginean, Technical Subdivision Manager Strabag România, a declarat: "Astăzi marcăm un moment important pentru noi: începutul fazei a doua din proiectul imobiliar Amber Forest, ce înseamnă o colaborare importantă cu dezvoltatorul Alesonor, care a dovedit deja capacitatea de a dezvolta proiecte funcţionale şi de a-şi onora angajamentele. Acest lucru creează un cadru solid pentru colaborare şi permite un mod de lucru bazat pe încredere şi claritate. Pe de altă parte, Amber Forest este o comunitate modelată de principii sustenabile, cu o viziune coerentă şi bine structurată. Conceptul oraşului de 15 minute este un concept echilibrat între zona construită şi suprafeţele verzi, dar cu o utilizare funcţională mixtă, ceea ce dă substanţă reală acestui proiect. Rolul Strabag este să traducem această viziune în realitate, dar în condiţii de predictibilitate, calitate şi un ritm de livrare susţinut. Pentru aceasta, aducem echipa noastră experimentată şi asigurăm o planificare eficientă. Aplicăm principiile Lean construction pentru a minimiza risipa şi a menţine un flux de lucru clar şi controlat. În paralel, ne bazăm pe procesul nostru digital de modelare 3D şi urmărirea progresului pe bază de model. La final, facem managementul proiectului în cadrul modelului digital, deoarece, dacă există un lucru pe care îl facem constant bine în Strabag, acesta este punerea tehnologiei la lucru pentru a îmbunătăţi livrarea construcţiilor, reducând impactul asupra mediului; aceasta este una dintre zonele noastre principale de focus. Toate acestea susţin un obiectiv clar: un proiect bine executat, complet aliniat şi conform aşteptărilor agreate”.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor din faza a doua a proiectului este de doi ani, dar project managerul Alexandru Ionuţ Dobrescu susţine că execuţia va dura mai puţin.

Domnul Dobrescu ne-a transmis: "Din faza a doua fac parte trei clădiri de apartamente, cu un regim de înălţime de parter plus cinci etaje. Vom avea şi o clădire cu locuri de parcare, construită pe două niveluri: demisol şi parter. La demisol vor fi 40 de locuri de parcare, iar la parter vor fi 39. În total, 79 de locuri de parcare. Pe lângă cele trei clădiri de apartamente şi clădirea de parcare, vom avea încă 91 de case. Ele sunt grupate fie în duplexuri, fie în case înşiruite, fie în case individuale. Clădirile de apartamente vor avea faţadele izolate cu vată minerală şi vor fi placate integral cu cărămidă aparentă. Învelitoarea acoperişului va fi de tip terasă necirculabilă, izolată cu membrană FPO. Clădirea de parcare, de tip demisol şi parter, va fi din beton armat, cu pardoseală din răşină epoxidică. La vile vom avea un mix privind faţadele clădirilor. Vor fi faţade ventilate, izolate cu vată minerală, placate cu ceramică şi lemn, iar restul faţadelor secundare vor fi faţade clasice cu tencuială decorativă. La interior (acest lucru este valabil pentru toate, şi pentru vile, şi pentru apartamente), vom avea finisaje precum parchet stratificat, ceramică, zugrăveli lavabile. Instalaţiile sunt proiectate încât unităţile locative să fie cât mai independente energetic sau, cel puţin, cu o amprentă asupra mediului foarte redusă. Vor fi prevăzute cu pompe de căldură, cu recuperatoare de căldură (VMC-uri), încălzire în pardoseală şi răcire în plafon. Vorbim despre instalaţii foarte avansate, de ultimă generaţie. Termenul de execuţie pentru ce v-am spus până acum este de aproximativ doi ani şi încercăm să livrăm chiar mai devreme decât ne-am propus”.

Amber Forest este un proiect imobiliar pe o suprafaţă de 31 de hectare, cu doar 15% suprafaţă construită, proiect ce a obţinut certificarea LEED Platinum conform standardului v4.1 pentru comunităţi - Planificare şi Design -, devenind primul proiect rezidenţial din Europa care atinge acest standard. Suburbia va beneficia de infrastructură modernă şi facilităţi complete, incluzând zone sportive şi de agrement, o şcoală, grădiniţă şi programe afterschool (deschiderea oficială fiind programată pentru septembrie 2026), un cinematograf în aer liber, zonă comercială, hub de birouri, servicii medicale, precum şi parcuri şi spaţii verzi care acoperă o suprafaţă totală de 5,3 hectare. Până în prezent, proiectul include 690 de locuinţe verzi, dintre care 580 au fost vândute, iar aproximativ 300 au fost deja livrate. Potrivit estimărilor reprezentanţilor Alesonor, la finalul proiectului imobiliar, în zona respectivă ar urma să locuiască aproximativ 3.000 de persoane, ceea ce va însemna o creştere substanţială, de aproape 30%, a locuitorilor comunei Tunari, care, la referendumul din 2021, număra 9.617 persoane.