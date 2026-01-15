Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului, sistată de miercuri

Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului va fi oprită complet începând de joi, de la ora 06:00, până vineri, la ora 01:00, pentru efectuarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie. Intervenţiile vizează realizarea unui bypass şi înlocuirea unor componente ale conductelor, precizează News.ro.

Reluarea furnizării apei se va face etapizat. Reprezentanţii instituţiei precizează că numărul persoanelor afectate este dificil de estimat, întrucât întreruperea nu se va produce simultan în toate zonele clădirii. Astfel, etajele inferioare vor mai beneficia de apă până la o anumită oră, în funcţie de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare vor fi afectate mai devreme, conform News.ro.

Reprezentanţii Palatului Parlamentului au precizat, joi, că, pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de distribuţie a apei din clădire, în perioada 14-16 ianuarie 2026 are loc o intervenţie tehnică programată asupra reţelelor de alimentare cu apă. Astfel, în data de 14 ianuarie 2026, alimentarea cu apă rece a imobilului a fost sistată de la branşamentele exterioare, clădirea fiind alimentată temporar din rezervorul Staţiei de Hidrofor, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, în intervalul 15 ianuarie 2026, ora 06:00 - 16 ianuarie 2026, ora 01:00, alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită complet, pentru realizarea lucrărilor de bypass şi înlocuire a unor componente ale instalaţiilor de conducte. Reluarea furnizării apei se va face etapizat, începând cu ora 01:00, estimându-se că toate instalaţiile vor fi complet funcţionale până la ora 08:00, a informat News.ro.

„Oprirea alimentării este necesară pentru efectuarea unor lucrări corective la instalaţiile de distribuţie a apei, în scopul asigurării funcţionării conductelor în condiţii de siguranţă. Numărul persoanelor afectate este dificil de estimat, deoarece întreruperea nu are loc simultan în toate zonele clădirii: etajele inferioare vor beneficia de apă până la o anumită oră, în funcţie de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare vor fi afectate mai devreme”, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit aceleiaşi surse, sistemele de distribuţie a apei şi Staţia de Hidrofor sunt în exploatare încă dinainte de anul 1981, fiind utilizate inclusiv în perioada organizării de şantier pentru construcţia actualului Palat al Parlamentului, conform News.ro.

„În ultimii ani au fost semnalate numeroase avarii, iar în 2025 au fost efectuate mai multe lucrări de sudură provizorii, determinate de gradul avansat de uzură al conductelor, ceea ce impune înlocuirea acestora. Lucrările sunt realizate de departamentele de specialitate ale Camerei Deputaţilor, în calitate de administrator al reţelelor de distribuţie din imobil, iar pentru anul 2026 sunt prevăzute în proiectul de buget lucrări de reabilitare a reţelelor, care vor fi executate în limita fondurilor alocate”, mai precizează sursa citată.