ANAF a demarat un proiect de controale antifraudă care urmăreşte achiziţiile de autoturisme finanţate din surse nejustificate

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care urmăreşte identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, în cadrul proiectului au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanţă semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate, indicând un risc fiscal ridicat.

Controalele urmăresc situaţii în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziţii de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor şi disciplina financiară, a relatat sursa amintită.

Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislaţia fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat şi efectuarea de plăţi în numerar peste plafoanele legale, conform comunicatului.

Printre situaţiile identificate se numără, după cum este prezentat în comunicatul de presă:

*achiziţionarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor

*tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ subevaluat, în condiţiile în care autoturismul fusese achiziţionat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile

*achiziţia unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în absenţa unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate

*achiziţionarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacţii în care niciuna dintre părţile implicate nu a putut demonstra provenienţa legală a sumelor

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum şi pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare, a transmis comunicatul de presă. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanţelor fiscale, a mai relatat sursa citată.

De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului, a transmis sursa menţionată.

Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal, conform comunicatului de presă.