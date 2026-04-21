Analiză Avangard Gold: Scăderea aurului este o ajustare temporară, nu un declin

Piaţa aurului traversează o fază de ajustare după creşterea puternică din perioada 2025-2026, însă tendinţa pe termen lung rămâne una ascendentă, reiese dintr-o analiză realizată de Daniel Văduva, partener Avangard Gold, remisă redacţiei.

Creşterea rapidă din ultimii doi ani a condus în mod natural la o corecţie temporară, explică Daniel Văduva, care subliniază că scăderile recente trebuie privite în contextul unei evoluţii accelerate anterioare. În acelaşi timp, conflictul din Iran a generat episoade de volatilitate, fără a imprima o direcţie clară pe termen scurt, în timp ce, pe termen lung, instabilitatea geopolitică continuă să susţină preţul aurului, mai arată analiza Avangard Gold.

Potrivit lui Daniel Văduva, în spaţiul public au apărut numeroase titluri care vorbesc despre o scădere accentuată a aurului, unele invocând chiar o „prăbuşire” de 20-25%. O analiză mai amplă indică însă că aurul a suferit o corecţie după atingerea unui maxim istoric la începutul anului 2026, recuperând ulterior o parte semnificativă din pierdere. În prezent, preţul se situează la aproximativ 10-12% sub maxim, ceea ce indică o ajustare normală, nu o scădere structurală, punctează reprezentantul Avangard Gold.

Corecţia a fost determinată în principal de factori pe termen scurt, între care întărirea dolarului, nivelul ridicat al dobânzilor şi marcările de profit după raliul din 2025-2026, explică Daniel Văduva, care descrie aceste evoluţii drept tipice pentru o piaţă aflată după o creştere rapidă.

În ceea ce priveşte impactul conflictului din Iran, analiza evidenţiază o evoluţie în etape. În prima fază, aurul a crescut puternic, pe fondul orientării investitorilor către active de refugiu, imediat după escaladarea tensiunilor. Ulterior, piaţa s-a recalibrat, în contextul creşterii preţului petrolului, al riscurilor legate de navigaţia prin Strâmtoarea Hormuz şi al revenirii presiunilor inflaţioniste, ceea ce a menţinut dobânzile la niveluri ridicate sau chiar în creştere. În acest cadru, randamentele altor active au devenit mai atractive, exercitând presiune asupra aurului pe termen scurt, arată Daniel Văduva.

Analiza subliniază că astfel de conflicte nu influenţează aurul într-o singură direcţie, ci generează mişcări succesive, în funcţie de reacţia pieţelor.

Pe termen lung, instabilitatea geopolitică nu slăbeşte aurul, ci îi consolidează rolul de activ de refugiu, evidenţiază Daniel Văduva. În mod tradiţional, astfel de contexte determină creşterea interesului investitorilor pentru aur, în paralel cu acumularea de rezerve de către state, conform aceleiaşi surse. În prezent, băncile centrale cumpără aur la niveluri record, cererea de retail se menţine la maxime istorice, iar investitorii instituţionali îşi reorientează capitalul către active defensive, potrivit analizei Avangard Gold.

De asemenea, riscurile asociate acestor evoluţii - inclusiv inflaţia mai ridicată, încetinirea economică şi presiunile asupra sistemului financiar global - sunt, în mod tradiţional, factori favorabili aurului, mai arată Daniel Văduva.

În ceea ce priveşte perspectiva instituţională, marile bănci internaţionale, precum JPMorgan Chase şi Bank of America, iau în calcul scenarii în care preţul aurului ar putea depăşi 6.000 de dolari/uncie în 2026, în funcţie de evoluţia dobânzilor şi a economiei globale, conform analizei sursă.

Din perspectiva Avangard Gold, evoluţiile recente indică o corecţie conjuncturală, nu una de fundament. Aurul a înregistrat o creştere puternică, a trecut printr-o ajustare şi a început ulterior să recupereze, iar faptul că se menţine aproape de maxime sugerează că interesul investitorilor rămâne ridicat, explică Daniel Văduva.

În concluzie, o analiză atentă a contextului arată că aurul nu se află într-un declin, ci într-o fază normală de consolidare, într-un trend general care rămâne ascendent, potrivit punctului de vedere exprimat de reprezentantul Avangard Gold.