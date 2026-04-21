ANAT: Cristian Bărhălescu preia conducerea asociaţiei pentru 2026-2028

Cristian Bărhălescu a fost ales preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România pentru mandatul 2026-2028, iar Diana Iluţ a fost desemnată prim-vicepreşedinte, în urma Adunării Generale a organizaţiei desfăşurate la Bucureşti, unde a fost stabilită noua conducere executivă şi Consiliul Director, potrivit unui comunicat remis redacţiei de ANAT.

„Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) a avut, pe 20 aprilie, la hotelul Pullman din Bucureşti, Adunarea Generală care a inclus alegerile pentru noul preşedinte şi pentru noul Birou Executiv şi Consiliu Director al organizaţiei, pentru perioada 2026-2028.

În urma voturilor, noul preşedinte ANAT este Cristian Bărhălescu, director Icar Tours din Constanţa. „Am preluat rolul de preşedinte al ANAT. Pentru mine, este mai mult decât o funcţie - este o responsabilitate faţă de o industrie în care sunt implicat de zeci de ani, atât prin Icar Tours Constanţa, cât şi ca preşedinte al ANAT Sud-Est. Nu vin cu promisiuni mari, ci cu o disponibilitate reală de a munci, de a dialoga şi cu dorinţa de a pune lucrurile în mişcare, împreună cu toţi colegii din Consiliul Director, din executiv şi cu cei care doresc să se implice”, declară Cristian Bărhălescu, preşedintele ales al ANAT pentru mandatul 2026-2028.

Prim vicepreşedinte ANAT a fost ales Diana Iluţ (preşedintele Organizaţiei de Management al Destinaţiei - OMD Maramureş), iar vicepreşedinţi Marius Berca (Christian Tour), Valeriu-Claudiu Ştefan (Velmar Dreams Piteşti) şi Adrian Voican (Bibi Group4Travel). Consiliul Director al ANAT este completat de Ioana Burcea (Paralela 45), Cristian Vlad (Eximtur Făgăraş), Lucian Boronea (Accent Travel & Events), Claudiu-Andrei Chirilov (Laguna Tour Constanţa), Aurelian Marin (Paradis Vacanţe de Vis - Constanţa), Mădălina Nicolescu (Olimpic International), Dan Anghelescu (La Piovra Turista) şi George Cioceanu (TravelFuse).

De asemenea, sunt membri ai Consiliului Director preşedinţii Consiliilor Regionale ANAT: Mihaela Patentaşu (KMD Travel) - Regiunea Bucureşti-Ilfov, Dumitru Nănescu (Inter Tour Bacău) - Regiunea Nord-Est, Valeriu-Claudiu Ştefan (Velmar Dreams) - Regiunea Sud-Est, Isabella Kovacs (Lang Travel) - Regiunea Sud-Vest şi Flaviu Vîrca (Air Fla Sibiu) - Regiunea Centru-Nord.

”O etapă se încheie, mă retrag «în glorie», dar, în acelaşi timp, las loc schimbului de generaţii. Acum 36 de ani am avut un vis şi am fondat ANAT, iar astăzi visez ca o nouă generaţie să ducă mai departe acest drum. Trebuie să fim puternici, să ne implicăm, pentru că statul devine din ce în ce mai slab şi mai dezinteresat. Doar mediul privat aduce prosperitatea!”declară Alin Burcea, fost preşedinte ANAT (1990-1993, 2016-2018 şi 2024-2026), actual preşedinte de onoare ANAT.

”Să fiu aleasă prim-vicepreşedinte al ANAT este, pentru mine, o realizare profesională remarcabilă. Cred în puterea asociaţiilor profesionale şi patronale, în importanţa lor într-o economie corectă şi competitivă. Organizaţii puternice înseamnă parteneri pentru sistemul politic şi administrativ, înseamnă vocea industriei turistice care nu poate fi neglijată. Îmi doresc ca vocea ANAT să redevină una puternică, independentă, care susţine operatorii economici şi îi ajută să se dezvolte, care se aliniază cu politicul pentru un scop comun: un turism competitiv în România, realizat cu responsabilitate şi cu folos, reglementat juridic şi integrat în legislaţia europeană şi internaţională. Alegerea mea ca reprezentant al Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Maramureş este o premieră şi deschide calea unor colaborări mai bune între actorii din industrie: agenţii de turism, OMD-uri, alte asociaţii”, subliniază Diana Iluţ, prim vicepreşedinte ANAT.

Cristian Bărhălescu, actualul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), este unul dintre profesioniştii cu experienţă solidă în turismul românesc, activ în industrie încă din anii '90. Proprietar şi manager al agenţiei Icar Tours din Constanţa, el a contribuit constant la dezvoltarea sectorului şi la reprezentarea intereselor agenţiilor de turism. În perioada 2012-2013, a ocupat funcţia de secretar de stat pentru turism în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, implicându-se în proiecte importante pentru industrie şi în dialogul instituţional la nivel naţional şi internaţional. Totodată, România a deţinut, în acel mandat, preşedinţia Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO), un moment relevant pentru vizibilitatea internaţională a turismului românesc, context în care Cristian Bărhălescu a avut un rol activ în relaţia cu organismele globale de profil. De asemenea, este reprezentantul ANAT România la ECTAA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Turism şi Turoperatorilor). Prin experienţa sa atât în mediul privat, cât şi în administraţia publică, Cristian Bărhălescu rămâne o voce importantă în turismul românesc şi un susţinător al dezvoltării sustenabile a industriei.

Cei zece preşedinţi ANAT de până în prezent au fost Alin Burcea, preşedinte fondator (1990-1993, respectiv 2016-2018, 2024-2026), Cornel Găină (1993-1998, 2000-2004), Marcel Bădescu (1998-2000, preşedinte de onoare între 2002 şi 2013), Lucia Nora Morariu (2004-2006, 2013-2015), Gheorghe Fodoreanu (2006-2007), Dragoş Anastasiu (2007-2009), Corina Martin (2009-2013), Aurelian Marin (2015-2016), Nicolae Demetriade (2018-2020, Dumitru Luca (2020-2024) şi Alin Burcea (2024-2026).”