AnimaWings a lansat o promoţie de 40% la zboruri spre Grecia, Spania şi Turcia

Într-un context în care tot mai mulţi români îşi planifică vacanţele din timp, încă de la început de an, AnimaWings lansează o promoţie specială pentru sezonul de vară 2026, cu 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri către unele dintre cele mai populare şi căutate destinaţii de vacanţă, din Grecia, Spania şi Turcia, precum Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Kefalonia, Palma de Mallorca, Tenerife sau Antalya, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, promoţia este valabilă în perioada 12 ianuarie (ora 14:00) - 18 ianuarie 2026 (ora 23:59), pentru călătorii programate între 1 aprilie şi 24 octombrie 2026, în funcţie de perioada de operare a fiecărei rute. Reducerea se aplică tarifului de bază, fără taxe, în clasa Y (Economy Class), iar oferta este disponibilă în limita locurilor alocate, a relatat comunicatul.

„Românii sunt din ce în ce mai atenţi la modul în care îşi planifică vacanţele şi aleg tot mai des să îşi rezerve din timp zborurile pentru sezonul de vară. Prin această promoţie de început de an, ne dorim să le oferim acces la destinaţii de vacanţă populare, la preţuri avantajoase, într-un model de zbor care pune accent pe confort şi predictibilitate”, a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings, în comunicatul de presă.

Campania acoperă unele dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă din Grecia, Spania şi Turcia, cu plecări din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Craiova, a subliniat comunicatul. Printre rutele incluse în promoţie se numără zboruri către Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Chania, Kefalonia, Kavala, Salonic, Palma de Mallorca, Tenerife şi Antalya, cu tarife care pornesc de la 62 euro / persoană / segment, având incluse bagajul de cabină şi alegerea gratuită a locului încă de la momentul rezervării, a informat sursa citată.

Promoţia de început de an vine în contextul în care AnimaWings continuă să dezvolte un model de operare full service, construit în jurul confortului pasagerilor şi al unei experienţe de zbor complete, conform sursei citate. Compania a lansat recent programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, AnimaWings urmând să opereze 19 rute către destinaţii populare din Grecia şi Spania, cu plecări din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova, potrivit comunicatului. Programul include frecvenţe săptămânale multiple şi orare optimizate pentru sejururi de 7 şi 10 nopţi, alături de servicii dedicate familiilor şi pasagerilor care caută un plus de confort, a informat comunicatul de presă.

Compania operează aeronave moderne Airbus A220-300, recunoscute pentru eficienţă şi confort, şi oferă servicii gândite pentru călătorii leisure, inclusiv opţiuni de All Inclusive la bord, bagaje incluse şi posibilitatea personalizării experienţei de zbor, potrivit sursei citate.