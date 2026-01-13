Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ANPC a desfăşurat o acţiune naţională de control în centrele comerciale

S.B.
Miscellanea / 13 ianuarie, 20:20

ANPC a desfăşurat o acţiune naţională de control în centrele comerciale

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, în data de 13.01.2026, o acţiune de control unitară, la nivel naţional, având ca obiect verificarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta centrelor comerciale (mall-uri), potrivit unui comunicat al instituţiei, remis astăzi redacţiei.

ANPC a verificat peste 350 de operatori economici, reafirmând prezenţa activă şi permanentă în domeniile cu impact direct asupra consumatorilor.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni:

- 235 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 790.000 de lei

- 25 de avertismente

- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 68.000 lei

- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 40.000 lei

- confiscarea a 569 bucăţi de bijuterii

- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 7 operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

- prezenţa insectelor în blocul alimentar;

- utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;

- produse alimentare cu data limită de consum depăşită;

- produse oferite spre comercializare în vitrine cu depuneri grosiere de impurităţi;

- produse alimentare cu stare termică modificată;

- paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide;

- nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne, ouă);

- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi;

- utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate;

- lipsa documentelor de autorizare.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) precizează că, la momentul transmiterii prezentului comunicat, acţiunile de control continuă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb