ANPC a desfăşurat o acţiune naţională de control în centrele comerciale

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, în data de 13.01.2026, o acţiune de control unitară, la nivel naţional, având ca obiect verificarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta centrelor comerciale (mall-uri), potrivit unui comunicat al instituţiei, remis astăzi redacţiei.

ANPC a verificat peste 350 de operatori economici, reafirmând prezenţa activă şi permanentă în domeniile cu impact direct asupra consumatorilor.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni:

- 235 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 790.000 de lei

- 25 de avertismente

- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 68.000 lei

- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 40.000 lei

- confiscarea a 569 bucăţi de bijuterii

- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 7 operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

- prezenţa insectelor în blocul alimentar;

- utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;

- produse alimentare cu data limită de consum depăşită;

- produse oferite spre comercializare în vitrine cu depuneri grosiere de impurităţi;

- produse alimentare cu stare termică modificată;

- paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide;

- nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne, ouă);

- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi;

- utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate;

- lipsa documentelor de autorizare.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) precizează că, la momentul transmiterii prezentului comunicat, acţiunile de control continuă.