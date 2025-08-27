Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Anton Siluanov: Economia Rusiei încetineşte: prognoza de creştere pentru 2025, redusă la 1,5%

I.S.
Internaţional / 27 august, 17:32

Anton Siluanov: Economia Rusiei încetineşte: prognoza de creştere pentru 2025, redusă la 1,5%

Rusia prevede o încetinire a creşterii sale economice în 2025 la 1,5%, mult sub prognoza anterioară de 2,5%, deoarece ratele ridicate ale dobânzii impuse pentru a reduce inflaţia au împiedicat împrumuturile, i-a spus ministrul finanţelor, Anton Siluanov, preşedintelui Vladimir Putin, relatează Reuters.

Economia de război a Rusiei a crescut robust, cu 4,1% în 2023 şi 4,3% în 2024, mult mai rapid decât în ţările G7, în ciuda multiplelor runde de sancţiuni occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022, dar încetineşte brusc în acest an.

Ministrul economiei, Maksim Reşetnikov, a avertizat în iunie că Rusia este pe punctul de a intra în recesiune, dacă nu se schimba politica monetară.

Cele mai mari cheltuieli militare ale Rusiei de la Războiul Rece au alimentat inflaţia, ceea ce a determinat banca centrală să majoreze rata dobânzii de referinţă la 21% în octombrie, cel mai ridicat nivel de la începutul mandatului preşedintelui Vladimir Putin, în 2003.

Banca centrală a redus rata la 20% în iunie şi apoi la 18% în iulie, dar economia este încă afectată de costul creditelor şi de lipsa forţei de muncă, potrivit analiştilor.

Siluanov i-a spus lui Putin că Ministerul Economiei prevede acum o creştere de cel puţin 1,5% în acest an. Previziunea oficială pentru 2025 era de 2,5%.

„Dacă în acest an vom avea condiţii destul de dificile pentru implementarea politicii monetare şi de credit, estimăm că rata de creştere economică nu va fi mai mică de 1,5% în acest an, cel puţin conform evaluării Ministerului Economiei”, a declarat Siluanov. „Un buget echilibrat va oferi băncii centrale mai multe oportunităţi de a relaxa politica monetară şi de credit, ceea ce înseamnă că resursele de credit vor fi mai accesibile”, a adăugat el.

Reuters a informat în ianuarie, în exclusivitate, că Putin era din ce în ce mai îngrijorat de distorsiunile din economia de război a Rusiei, în special de reducerea investiţiilor marilor companii din cauza ratelor ridicate ale dobânzii.

În timpul primelor două mandate ale lui Putin ca preşedinte, între 2000 şi 2008, economia Rusiei a crescut de la mai puţin de 200 de miliarde de dolari în 1999 la 1,7 trilioane de dolari. Însă PIB-ul nominal al Rusiei este acum de doar 2,2 trilioane de dolari, adică la aproximativ acelaşi nivel ca în 2013, anul înainte ca Rusia să anexeze Crimeea.

„Există multe nuanţe în ceea ce priveşte asigurarea creşterii economice”, le-a spus Putin lui Siluanov şi altor miniştri-cheie ai guvernului. El a afirmat că există o dezbatere constantă între guvern, banca centrală şi experţi cu privire la rata dobânzii de referinţă şi situaţia economiei.

Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov i-a spus lui Putin că industria prelucrătoare va creşte cu aproximativ 3% - sub prognoza anterioară de 4,3% - şi că producţia industrială va fi de aproximativ 2% - sub prognoza anterioară de 2,6%.

PIB-ul Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al anului 2025, comparativ cu o creştere de 4,0% în aceeaşi perioadă a anului trecut, a declarat la începutul acestei luni serviciul federal de statistică Rosstat.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional, se preconizează că economia Rusiei va creşte cu 0,9% în acest an, comparativ cu previziunea anterioară de 1,5%.

În contextul încetinirii economiei, dar şi al cheltuielilor enorme ale Rusiei pentru războiul din Ucraina, Moscova va trebui probabil să majoreze impozitele şi să reducă cheltuielile.

