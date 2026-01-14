Anul începe cu speranţe pentru economia zonei euro şi economia globală

Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în luna ianuarie 2026, pe fondul îmbunătăţirii aşteptărilor pentru prima jumătate a anului, conform ultimului raport de la Sentix GmbH (vezi graficul).

Indicele agregat a crescut cu 4,4 puncte faţă de luna precedentă, cea mai mare creştere din ultimele şapte luni, până la -1,8 puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui aşteptărilor cu 5,2 puncte, până la 10 puncte, şi a indicelui condiţiilor curente cu 3,5 puncte, până la -13 puncte.

"Investitorii încep noul an 2026 cu optimism. Indicele economic Sentix arată o îmbunătăţire a sentimentului în aproape toate regiunile lumii", se arată în raport.

În ceea ce priveşte zona euro, "procesul de redresare rămâne moderat şi nu prezintă încă un impuls semnificativ", şi de aceea "nu se poate da încă undă verde pentru economia din zona euro".

După ce a subliniat luna trecută că investitorii privaţi sunt mult mai sceptici decât cei instituţionali, primul raport din acest an arată că optimismul revine şi la nivelul investitorilor privaţi, consideraţi mult mai apropiaţi de economia reală, însă "rămâne diferenţa de opinie istorică dintre cele două grupuri de investitori cu privire la dezvoltarea economică ulterioară".

Unul dintre motivele de optimism îl reprezintă reducerea presiunilor inflaţioniste, care ar trebui să conducă la reducerea presiunilor asupra pieţelor obligaţiunilor. Cu toate acestea, "investitorii nu ar trebui să-şi facă speranţe pentru un sprijin suplimentar din partea băncilor centrale".

La nivelul celei mai mari economii a zonei euro, Germania, analiştii de la Sentix subliniază că "situaţia a fost sumbră în ultima vreme", dar speranţele privind transmiterea efectului pozitiv de la nivelul economiei globale au condus la creşterea indicilor încrederii. Valoarea agregată a crescut până la -16,4 puncte, cel mai ridicat nivel din august 2025, de la -22,7 puncte, pe fondul unei creşteri a indicelui situaţiei curente până la -36 de puncte, de la -41,8 puncte şi a indicelui aşteptărilor pentru următoarele şase luni până la 5,5 puncte, de la -1,3 puncte.

Dincolo de Ocean, "economia SUA pare să nu fie afectată de situaţia politică din jurul Venezuelei, Groenlandei şi chiar de efectele recentului blocaj guvernamental", iar "investitorii rămân calmi, indiferent de noile cerinţe ale lui Trump".

Indicele agregat al încrederii a crescut cu 3,5 puncte, până la 13,2 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie 2025, pe fondul creşterii indicelui condiţiilor curente până la 21,3 puncte, de la 17,5 puncte în luna precedentă şi creşterii indicelui aşteptărilor până la 5,5 puncte, de la 2,3 puncte.

Indicele agregat al încrederii pentru Asia, exclusiv Japonia, a crescut în ianuarie până la 21,7 puncte, cel mai ridicat nivel din august 2021, de la 20,1 puncte, în condiţiile în care indicele aşteptărilor a crescut cu 1,5 puncte, până la 20,3 puncte, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022, iar indicele situaţiei curente a crescut până la 23,3 puncte, cel mai ridicat nivel din septembrie 2021, de la 21,5 puncte.

Economia Japoniei a fost menţinută în categoria "redresare", în condiţiile în care indicele agregat al încrederii investitorilor a crescut până la 11,2 puncte, de la 11 puncte. Indicele aşteptărilor a înregistrat a treia lună consecutivă la un nivel de 10 puncte, iar indicele situaţiei curente a crescut cu 0,5 puncte, până la 12,5 puncte.

Europa de Est a fost menţinută în categoria "stabilizare", pe fondul creşterii indicelui agregat până la 0,6 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie 2022, de la -1,2 puncte. Indicele situaţiei curente a crescut până la -6,8 puncte, de la -8,8 puncte, iar indicele aşteptărilor a crescut până la 8,3 puncte, cel mai ridicat nivel din august 2021, de la 6,8 puncte.

Datele pentru economia Elveţiei arată o scădere semnificativă a încrederii investitorilor. Indicele agregat a scăzut în luna ianuarie cu 10,1 puncte, până la 11 puncte, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a scăzut până la 7,5 puncte, de la 10,8 puncte, iar indicele aşteptărilor a înregistrat un declin semnificativ, de 17,5 puncte, până la 14,5 puncte.

Pentru economia Austriei, indicele agregat a crescut până la -1,9 puncte, de la -14,2 puncte, pe fondul unei creşteri a indicelui condiţiilor curente până la -21,8 puncte, de la -33,8 puncte, în timp ce indicele aşteptărilor a crescut până la 20,3 puncte, de la 7,6 puncte.

America Latină a fost trecută în categoria "redresare" din categoria "stagnare", pe fondul creşterii indicelui agregat cu 2 puncte, până la 6,4 puncte, în condiţiile creşterii indicelui situaţiei curente până la -0,5 puncte, cel mai ridicat nivel din luna mai 2018, de la -0,8 puncte, şi a creşterii indicelui aşteptărilor cu 3,7 puncte, până la 13,5 puncte, cel mai ridicat nivel din iulie 2021.

Pe fondul tendinţelor pozitive din economiile emergente, a boom-ului din sectorul inteligenţei artificiale şi a creşterii cererii de materii prime, indicele agregat al încrederii la nivelul economiei globale a crescut până la 12,8 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie 2022, de la 10,4 puncte în luna precedentă. Indicele situaţiei curente a crescut până la 12 puncte, de la 9,8 puncte, iar indicele aşteptărilor a înregistrat o creştere de 2,5 puncte, până la 13,6 puncte.

Indicele încrederii de la Sentix pentru luna ianuarie 2026 a fost construit pe baza unui sondaj la care au participat 1.091 de investitori, dintre care 227 au fost investitori instituţionali.