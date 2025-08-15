Apple aduce înapoi funcţia de măsurare a oxigenului din sânge pe Apple Watch

Apple a anunţat joi relansarea unei versiuni reproiectate a funcţiei de monitorizare a oxigenului din sânge pentru anumite modele Apple Watch, în urma unei îndelungate dispute de proprietate intelectuală, transmite CNBC.

Actualizarea va fi disponibilă pentru utilizatorii Apple Watch Series 9, Series 10 şi Apple Watch Ultra 2, după ce o decizie recentă a autorităţilor vamale americane a permis companiei să reintroducă funcţia, conform sursei.

În 2023, Comisia pentru Comerţ Internaţional din SUA a stabilit că senzorii Apple încălcau brevete aparţinând companiei Masimo, ceea ce a dus la suspendarea vânzărilor unor modele şi la comercializarea unor versiuni fără această funcţionalitate.

Apple a precizat că utilizatorii care nu au în prezent funcţia o vor putea activa prin actualizarea iPhone-ului la iOS 18.6.1 şi a ceasului la watchOS 11.6.1. Rezultatele vor fi afişate în secţiunea ”Respiratory” a aplicaţiei Health.

Gigantul tehnologic îşi extinde tot mai mult prezenţa în domeniul sănătăţii, introducând recent funcţia de detectare a apneei de somn pe Apple Watch şi instrumente de monitorizare a sănătăţii auzului prin AirPods, alături de lansarea, la începutul acestui an, a primului său studiu major de sănătate din ultimii cinci ani.