Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută inflaţie din ultimii opt ani

S.B.
Macroeconomie / 14 ianuarie, 08:52

Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută inflaţie din ultimii opt ani

Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflaţiei pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunţat marţi Institutul naţional de statistică (Indec), informează Agerpres.

Preţurile au crescut cu 2,8% faţă de luna precedentă în decembrie, continuând o tendinţă ascendentă care a început în iunie. Cu toate acestea, cifra inflaţiei pentru acest an este cea mai mică din 2017, când creşterea preţurilor de consum a ajuns la 24,8%, potrivit raportului Indec.

Aceasta este o veste bună pentru preşedintele ultraliberal Javier Milei, cunoscut pentru angajamentul său de a reduce cheltuielile publice pentru a combate inflaţia galopantă care i-a afectat istoric pe argentinieni.

'Programul de stabilizare bazat pe excedentul bugetar, controlul strict al masei monetare şi recapitalizarea Băncii centrale vor continua să fie pilonii procesului de dezinflaţie', a comentat pe X ministrul economiei, Luis Caputo, considerând această cifră un 'succes extraordinar'.

'Toto (porecla lui Caputo), cel mai mare', a scris laconic Javier Milei pe aceeaşi reţea, reluând comentariul ministrului său.

Austeritatea fiscală drastică, îngheţarea masei monetare şi reducerea subvenţiilor pentru sectoare precum transporturile, energia şi apa au permis guvernului Milei, aflat la putere din decembrie 2023, să încetinească spectaculos inflaţia şi să obţină în 2024 primul excedent bugetar anual din ultimii 14 ani.

Dezavantajul a fost o recesiune în 2024, din care economia se luptă să se redreseze durabil, pierderea a peste 200.000 de locuri de muncă, în timp ce persistă problema cronică a lipsei de rezerve valutare ale ţării.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb