Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută inflaţie din ultimii opt ani

Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflaţiei pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunţat marţi Institutul naţional de statistică (Indec), informează Agerpres.

Preţurile au crescut cu 2,8% faţă de luna precedentă în decembrie, continuând o tendinţă ascendentă care a început în iunie. Cu toate acestea, cifra inflaţiei pentru acest an este cea mai mică din 2017, când creşterea preţurilor de consum a ajuns la 24,8%, potrivit raportului Indec.

Aceasta este o veste bună pentru preşedintele ultraliberal Javier Milei, cunoscut pentru angajamentul său de a reduce cheltuielile publice pentru a combate inflaţia galopantă care i-a afectat istoric pe argentinieni.

'Programul de stabilizare bazat pe excedentul bugetar, controlul strict al masei monetare şi recapitalizarea Băncii centrale vor continua să fie pilonii procesului de dezinflaţie', a comentat pe X ministrul economiei, Luis Caputo, considerând această cifră un 'succes extraordinar'.

'Toto (porecla lui Caputo), cel mai mare', a scris laconic Javier Milei pe aceeaşi reţea, reluând comentariul ministrului său.

Austeritatea fiscală drastică, îngheţarea masei monetare şi reducerea subvenţiilor pentru sectoare precum transporturile, energia şi apa au permis guvernului Milei, aflat la putere din decembrie 2023, să încetinească spectaculos inflaţia şi să obţină în 2024 primul excedent bugetar anual din ultimii 14 ani.

Dezavantajul a fost o recesiune în 2024, din care economia se luptă să se redreseze durabil, pierderea a peste 200.000 de locuri de muncă, în timp ce persistă problema cronică a lipsei de rezerve valutare ale ţării.