Armata ucraineană respinge informaţiile privind o breşă rusă la Pokrovsk şi Dobropillia

A.B.
Internaţional / 12 august, 17:48

Armata ucraineană respinge informaţiile privind o breşă rusă la Pokrovsk şi Dobropillia

Armata ucraineană a negat, luni, existenţa unui avans semnificativ al forţelor ruse pe fronturile Pokrovsk şi Dobropillia, în estul Ucrainei, potrivit Pravda, de la care transmitem cele ce urmează. Grupul Operaţional Strategic de Forţe Hortitsia a precizat că un mic grup de aproximativ 10 militari ruşi a reuşit să treacă de prima linie de apărare, dar acest lucru nu înseamnă preluarea controlului asupra teritoriului, aşa cum au susţinut unele surse OSINT.

„Trebuie să înţelegem că vorbim despre grupuri mici, de câteva persoane. Pe hărţile open-source poate părea că ruşii au pătruns kilometri în adâncimea teritoriului ucrainean, dar nu este vorba despre ocuparea întregului traseu parcurs, ci despre infiltrări punctuale”, a declarat locotenent-colonelul Viktor Trehubov, purtător de cuvânt al comandamentului de la Nipru.

Comandamentul StratCom al armatei ucrainene a subliniat că informaţiile privind o breşă pe front „nu reflectă realitatea” şi a amintit că o situaţie similară a avut loc în urmă cu o săptămână, când un grup de recunoaştere rus a fost respins la Pokrovsk.

Pe 11 august, grupul ucrainean de analişti militari DeepState raportase intensificarea atacurilor ruse în direcţia Dobropillia, cu tentative de a obţine un punct de sprijin în apropierea drumului Dobropillia-Kramatorsk.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

