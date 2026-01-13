Aurul a depăşit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu peste 4% într-o singură zi

Aurul şi argintul au înregistrat o creştere bruscă la începutul săptămânii, preţurile majorându-se semnificativ în prima zi de tranzacţionare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Evoluţia reprezintă un semn clar al unei cereri sporite pentru metale preţioase, într-un context de incertitudine globală accentuate, a relatat sursa citată.

Creşterea preţurilor metalelor preţioase a fost alimentată de două crize aflate în evoluţie - prima este reprezentată de protestele continue din Iran, marcate de o escaladare accentuată, un număr tot mai mare de victime şi schimburi de ameninţări între liderii Republicii Islamice şi administraţia preşedintelui Donald Trump, după cum a informat comunicatul, iar a doua este scandalul izbucnit în jurul preşedintelui Rezervei Federale din Statele Unite, Jerome Powell, împotriva căruia a fost iniţiată o anchetă privind renovarea clădirii băncii centrale. Powell însuşi a amplificat tensiunile printr-o declaraţie publică în mass-media, acuzându-l pe preşedintele Donald Trump de presiuni politice, conform comunicatului de presă.

Combinaţia dintre incertitudinea geopolitică şi tulburările din funcţionarea celei mai importante bănci centrale din lume a oferit un impuls puternic activelor de tip „refugiu”, precum aurul şi argintul, potrivit comunicatului de presă.

O mişcare de o asemenea amploare într-o singură zi este relativ rară şi indică, de regulă, o reacţie emoţională şi colectivă a pieţelor, a relatat comunicatul, care a mai amintit că analiştii susţin că un astfel de început de an este adesea un semnal al unei volatilităţi crescute şi al unui interes susţinut pentru metalele preţioase şi în lunile următoare.

„Mişcarea actuală face parte dintr-un ciclu ascendent mai amplu. Dacă tendinţele globale se menţin şi problemele sistemelor monetare se adâncesc, preţul aurului de investiţie ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie până la finalul acestui ciclu”, a declarat Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România, conform sursei citate.

Creşterea abruptă a preţurilor arată că investitorii caută siguranţă într-un mediu tot mai incert, a subliniat comunicatul de presă, care a subliniat că atunci când cotaţiile urcă atât de puternic într-un interval scurt, acest lucru confirmă faptul că metalele preţioase rămân în centrul atenţiei pe pieţele globale.