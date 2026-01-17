Australian Open: Gabriela Ruse, prima sportivă din România care va evolua în primul tur

Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, potrivit news.ro.

Ruse (28 de ani), locul 79 mondial, va evolua în primul tur contra sportivei ucrainene Daiana Iastremska (25 de ani), ocupanta poziţiei 27 în eirarhia WTA.

Meciul este primul programat pe ANZ Arena, începând cu ora 02.00.

Jucătoarea română conduce cu 3-0 la întâlnire directe cu sportiva din Ucraina.

Tot pe tabloul principal la Australian Open se mai află Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea.

Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va întâlni pe germanca Eva Lys, locul 39 mondial.