Autoritatea Vamală Română cumpără scanere pentru controlul bagajelor, de peste 6,7 milioane lei

Autoritatea Vamală Română a lansat o procedură de licitaţie restrânsă pentru achiziţia de scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităţii de control integrat, valoarea totală estimată a contractului fiind de 6,7 milioane lei, fără TVA, conform SEAP.

Valoarea totală estimată a contractului este de 6,7 milioane de lei, fără TVA, conform anunţului publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Procedura vizează furnizarea de echipamente de control cu raze X şi este structurată în două loturi, potrivit SEAP.

Primul lot presupune achiziţia de scanere cu raze X Backscatter, portabile, şi are o valoare estimată de 5,05 milioane de lei, fără TVA, conform datelor din SEAP.

Al doilea lot vizează scanere fixe cu energie joasă pentru controlul bagajelor şi este estimat la 1,65 milioane de lei, fără TVA, potrivit SEAP.

Contractul se încadrează în domeniul apărării şi securităţii şi este supus unor condiţii speciale de executare, având în vedere rolul Autorităţii Vamale Române în structurile de asigurare a securităţii naţionale şi europene, inclusiv NATO, potrivit anunţului din SEAP.

Accesul la documentaţia detaliată şi la caietul de sarcini este permis doar operatorilor economici care îndeplinesc cerinţele de securitate, inclusiv deţinerea sau obţinerea unei autorizaţii de securitate industrială, conform SEAP.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 februarie 2026, ora 14:43, pentru toate loturile, potrivit SEAP.

Autoritatea Vamală Română se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, conform informaţiilor instituţionale.

Instituţia asigură aplicarea politicii vamale şi a legislaţiei în domeniul accizelor şi exercită atribuţiile stabilite prin lege, potrivit cadrului legal în vigoare.

Sumele necesare pentru funcţionarea Autorităţii Vamale Române sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, precum şi din alte surse prevăzute de lege, conform reglementărilor oficiale.