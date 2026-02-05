Avarie la conductă de gaz în Craiova: 30 de persoane evacuate, trafic deviat

Joi seară, o conductă subterană de gaz de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova a suferit o avarie, iar la faţa locului intervin echipaje de pompieri şi poliţie, conform News.ro. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar traficul rutier a fost deviat. Alimentarea cu gaz a fost întreruptă la robinetul central, potrivit sursei menţionate.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj a precizat că pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Craiova acţionează pentru remedierea situaţiei şi asigurarea siguranţei locuitorilor din zonele afectate, relatează sursa.

La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială CBRN şi o ambulanţă SMURD, informează sursa.

"Distribuitorul de gaz a fost anunţat şi a trimis o echipă care a oprit alimentarea de la robinetul central. A fost stabilit un perimetru de siguranţă şi au fost evacuate 30 de persoane din şase locuinţe”, au precizat pompierii, menţionând că nu există persoane rănite, conform sursei menţionate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat că traficul pe Bulevardul Nicolae Romanescu a fost deviat pe străzile Aleea 2 Bechet, Bucura şi Potelu, iar poliţiştii rutieri se află la faţa locului pentru dirijarea circulaţiei şi fluidizarea traficului, informează News.ro.