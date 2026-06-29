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Averea lui Elon Musk depăşeşte PIB-ul majorităţii ţărilor din lume

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 30 iunie

Averea lui Elon Musk depăşeşte PIB-ul majorităţii ţărilor din lume

English Version

Averea netă a lui Musk a ajuns, recent, la aproximativ 1 trilion de dolari, ceea ce îl face primul trilionar din lume La acest nivel, averea sa depăşeşte PIB-ul anual al 174 de ţări, conform estimărilor FMI pentru 2026 Numai 21 de economii sunt aşteptate să genereze un PIB de peste 1 trilion de dolari

Elon Musk a devenit recent primul trilionar din lume, în urma ofertei publice iniţiale (IPO) a companiei SpaceX, care a avut loc la începutul acestei luni. Cu aproximativ 1 trilion de dolari, averea sa personală depăşeşte acum producţia economică anuală a majorităţii ţărilor din întreaga lume.

Visualcapitalist.com prezintă clasamentul ţărilor cu un PIB nominal sub averea netă estimată a lui Musk, utilizând previziunile lansate pentru 2026 de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi estimările Forbes privind averea lui Musk.

Ţări cu un PIB mai mic de 1 trilion de dolari

Dintre cele 195 de economii urmărite de FMI, 174 sunt aşteptate să producă mai puţin de 1 trilion de dolari în PIB, în 2026.

Taiwan se apropie cel mai mult de acest prag, cu o valoare estimată de 977 de miliarde de dolari. Pe locurile 2 - 10 în clasamentul PIB-ului pe 2026 se poziţionează următoarele ţări: Irlanda (779 miliarde dolari), Belgia (777 miliarde dolari), Suedia (760 miliarde dolari), Israel (720 miliarde dolari), Argentina (688 miliarde dolari), Singapore (660 miliarde dolari), Austria (624 miliarde dolari), Emiratele Arabe Unite (622 miliarde dolari), Norvegia (599 miliarde dolari). Locurile 11 - 20 sunt următoarele: Thailanda (580 miliarde dolari), Columbia (540 miliarde dolari), Vietnam (527 miliarde dolari), Malaezia (516 miliarde dolari), Filipine (512 miliarde dolari), Bangladesh (511 miliarde dolari), Danemarca (504 miliarde dolari), România (481 miliarde dolari), Africa de Sud (480 miliarde dolari), Hong Kong (450 miliarde dolari).

21 de economii cu PIB de peste 1 trilion de dolari

Conform previziunilor FMI, numai 21 de ţări vor genera un PIB nominal de peste 1 trilion de dolari în cursul anului 2026. Primele zece astfel de economii sunt, conform sursei citate: SUA (32,37 trilioane dolari), China (20,85 trilioane dolari), Germania (5,45 trilioane dolari), Japonia (4,38 trilioane dolari), Regatul Unit (4,26 trilioane dolari), India (4,15 trilioane dolari), Franţa (3,59 trilioane dolari), Italia (2,73 trilioane dolari), Rusia (2,65 trilioane dolari), Brazilia (2,63 trilioane dolari).

Elveţia şi Polonia se află pe ultimele două locuri în clasament (20 şi 21), cu un PIB de aproximativ 1,1 trilioane de dolari, ceea ce le face cele mai mici economii de un trilion de dolari pe care Musk le-ar putea depăşi.

PIB vs. avere

PIB-ul măsoară valoarea totală a bunurilor şi serviciilor produse într-o ţară pe parcursul unui singur an, în timp ce averea netă reflectă valoarea acumulată a activelor unei persoane, după datorii. Chiar şi aşa, comparaţia PIB/avere oferă o imagine de ansamblu izbitoare. În loc să sugereze că averea lui Musk ”valorează mai mult decât” o ţară, comparaţia arată că averea sa estimată depăşeşte acum valoarea a tot ceea ce se aşteaptă ca multe naţiuni să producă pe parcursul unui an.

Ce include averea lui Elon Musk

Elon Musk a devenit trilionar odată cu IPO-ul SpaceX, la începutul acestei luni. Totuşi, de la listare, preţul acţiunilor SpaceX a fost volatil. Asta înseamnă că şi averea netă a lui Musk fluctuează considerabil, aproximativ în intervalul 950 de miliarde - 1,4 trilioane de dolari.

Luna aceasta, Elon Musk declara, potrivit Reuters, că SpaceX ar putea înregistra venituri de 1.000 miliarde de dolari până în 2030. Anul trecut, vânzările SpaceX au crescut cu 33%, la 18,67 miliarde de dolari, Starlink (constelaţie de sateliţi construită de SpaceX) fiind responsabilă pentru aproximativ 60% din total. Dar, fuziunea cu xAI - filială a SpaceX, care activează în domeniile inteligenţei artificiale şi reţelelor sociale, şi care are dificultăţi financiare, a împins compania spre pierderi nete de 4,94 miliarde de dolari anul trecut, de la un profit de 791 milioane de dolari în 2024.

În acest context, unii analişti de pe Wall Street sunt prudenţi în legătură cu expansiunea companiei. Goldman Sachs estimeaxă că veniturile SpaceX vor depăşi 470 de miliarde de dolari în 2030, în timp ce Morgan Stanley consideră că vor ajunge la 330 de miliarde de dolari, conform Wall Street Journal.

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