Banca Transilvania a procesat 11 milioane de tranzacţii de Black Friday

Banca Transilvania a stabilit noi recorduri de volum de plăţi de Black Friday, procesând 11 milioane de tranzacţii prin ecosistemul său de plăţi - carduri, aplicaţii, POS-uri şi bancomate - potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Volumul tranzacţiilor a fost cu 14% mai mare faţă de Black Friday 2024. În intervalul 8:00-17:00, s-au înregistrat peste 700.000 de tranzacţii pe oră, iar între 9:00 şi 10:00 a fost „ora de aur”, cu peste 1 milion de operaţiuni. În medie, fiecare secundă a zilei a însemnat 230 de tranzacţii, cu vârfuri de peste 500 pe secundă.

Totodată, numărul cumpărăturilor online în rate a crescut cu 17% faţă de anul trecut, iar cele mai mari achiziţii realizate cu cardurile BT au provenit din categoriile auto, ceasuri de lux şi mobilier premium.